Nemanželská dcera monackého knížete: S otcem už máme skvělý vztah

„Chtěla jsem být s otcem v kontaktu, abych ho poznala a on mohl poznat mě. Protože jsem ho neměla u sebe, chybělo mi to. Je úžasné, že se to stalo a od té doby máme skvělý vztah,“ řekla Jazmin časopisu Harper’s Bazaar.

Při pózování pro magazín ji fotil Michael Avedon, jehož dědeček byl fotografem Grace Kellyové.

Jazminina matka, bývalá servírka Tamara Rotolo, se s tehdejším monackým princem Albertem potkala v roce 1991 na Azurovém pobřeží. Princ ji s kamarádkami pozval na večírek. Dvojice měla poměr i po jejím návratu do USA, ale když Albertovi řekla, že je těhotná, přestal se s ní stýkat. Rotolo se s ním soudila, protože nechtěl uznat otcovství. Soud nakonec vyhrála.

Jazmin nemohla poznat svou babičku, americkou herečku Grace Kellyovou, která se po svatbě s monackým knížetem Rainierem II. stala kněžnou Grace (zemřela při automobilové nehodě v roce 1982). Přesto tvrdí, že jsou si blízké. Uvědomila si to prý, když sledovala její film Z nóbl společnosti z roku 1956.

„Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomila, že jsme propojeny. Miluji herectví, zpěv a tanec. To samé jsem viděla u ní v tomto filmu. Měla jsem z toho opravdu husí kůži,“ prohlásila.

Jazmin Grace Grimaldiová a její babička monacká kněžna Grace Kellyová

Jazmin žije v New Yorku, kde se snaží uspět coby herečka a zpěvačka. Za otcem do Monaka jezdí často a moc si oblíbila knížecí dvojčata Jacquese a Gabriellu. „Mají ty nádherné velké modré oči a oba jsou tak skvěle vychovaní,“ řekla.

Albert II. má kromě Jazmin ještě další tři děti. Jedenáctiletý syn Alexandre Coste Grimaldi je také nemanželský a nemá tudíž nárok na trůn. Jeho matkou je letuška Nicole Coste, s níž Albert šest let udržoval tajný poměr. Po narození syna opět odmítl uznat otcovství, přiměly ho k tomu až testy DNA. V roce 2005 oznámil, že je otcem a o Alexandreho bude postaráno finančně.

S manželkou Charlene má monacký panovník dvojčata Jacquese a Gabriellu, kteří se narodili v prosinci 2014. Princ je následníkem trůnu, přestože se narodil pár minut po své sestře.