Nemám umělé těhotenské břicho, říká Beyoncé s retušovanými stehny

Třicetiletá Beyoncé je velká profesionálka a snaží se za všech okolností vypadat dokonale. Na nových fotografiích pro listopadové vydání magazínu Harper´s Bazaar zpěvačka předvedla dlouhé, štíhlé nohy. Její stehna jsou však ve skutečnosti poněkud silnější a k dokonalosti jí pravděpodobně pomohl Photoshop. "Ráda ukazuji svůj pas a nohy," prohlásila přitom zpěvačka.

Beyoncé v Australia's Sunday Night show (10. říjen 2011)

Beyoncé ale odmítá, že by nosila umělé těhotenské břicho. Záběry, jak si zpěvačka sedá do křesla a pomačkají se jí šaty, se staly hitem na internetu. Podle mluvčího zpěvačky, jsou však obvinění "hloupá, směšná a falešná".

Zpěvačka už začátkem září předvedla své rostoucí bříško na dovolené v Chorvatsku (více čtěte zde).

Těhotná Beyoncé a její manžel Jay-Z na dovolené Beyoncé s manželem

Podle některých však Beyoncé předstírá těhotenství kvůli podpoře svého alba, nebo aby vylepšila pověst manžela, rappera Jay-Z, který má údajně nemanželského devítiletého syna.

Bloggeři také tvrdí, že už na MTV Video Music Awards, kde oznámila své těhotenství (více zde), si vycpala břicho, aby to bylo mnohem viditelnější a dramatičtější.

MTV VIdeo Music Awards 2011 - Beyoncé

"Dlouho jsem přemýšlela, jako to oznámit. Bylo pro mě důležité, abych to řekla já. Byla jsem velmi nervózní a byla to ta nejtěžší věc na červeném koberci, co jsem kdy udělala. Rozhodla jsem se neříct nic a hrdě jsem ukázala své bříško," řekla zpěvačka.

Beyoncé ukázala těhotenské břicho na předávání cen MTV

Se založením rodiny prý čekala proto, aby se mohla soustředit na kariéru. Vydělávat však bude i během těhotenství, navrhla už vlastní kolekci pro těhotné ženy. Zpěvačka by měla porodit v únoru příštího roku.