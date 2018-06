Nemám se za co stydět, říká odhalená exmanželka Jana Révaie

Daniela Révai Novinářka a bývalá manželka herce Jana Révaie. V Česku působí jako zahraniční zpravodajka Slovenské televize, moderuje tiskové konference a společenské akce. V současné době se podílí na produkci natáčení dokumentu na Srí Lance. Hraje v Divadle u Hasičů ve hře Když kočky nejsou doma.

Nafotit snímky pro pánský časopis, to chce odvahu. Kde se v tobě vzala?

Fotky vznikaly k rozhovoru do rubriky Czech Talents, což mi samo o sobě samozřejmě zalichotilo. Nikdy jsem Playboy nevnímala jako časopis s nahými fotkami, dá se v něm docela hezky číst a jsou v něm věci nejen pro pány, třeba právě tato rubrika - je o ženách, které dělají zajímavou práci. Navíc v tomto časopise nebývají "vulgární fotky", ale vždy je vše nafoceno vkusně a hezky. A odvaha? Já se rozhodovala přímo při focení. Nejsem ten typ, co má vše promyšlené dopředu. Myslím, že fotografie, které jsme s fotografem Jirkou Kášem nafotili, jsou přesně takové, jaké jsem chtěla, aby byly – abych to byla já. A navíc mám i nadále čisté svědomí. Vždycky jsem tvrdila, že nahé fotky nikdy, a myslím, že u toho to také zůstalo. Svá tajemství jsem si nechala i nadále pro sebe.

Jak jsi odhazovala stud před objektivem, potažmo před fotografem?

To jsou věci, které bud přijdou samy od sebe, nebo ne. Pokud bych se styděla a měla jakékoli zábrany, nikdy by ty fotky nebyly takové, jaké jsou. Focení navíc probíhalo v naprosté pohodě, docela jsme se i nasmáli. Jirka je pohodový člověk, při focení mu navíc pomáhá jeho partnerka, takže to bylo velmi uvolněné a v pohodě, prostě jsme si sedli, a pak je to focení o něčem jiném - je to jako s kamerou při živém vysílání, za tím objektivem někoho musíte vidět, cítit kontakt a pak je dobrý výsledek.

Hodláš s fotkami nějak naložit, například vytisknout si je na plátno a uchovat si vzpomínku, abys ve stáří mohla vzpomínat?

No přesně, třeba to pak dobře prodám a budu mít na důchod. Ne vážně, určitě z toho nějaký obrázek bude, myslím, že se nemám za co stydět.

Pokud vím, po rozvodu s Janem Révaiem jsi už opět zadaná. Co na snímky říkal tvůj partner?

Po rozvodu jsem prožila jeden vztah, to je pravda, ale neměl budoucnost, takže to skončilo. Chci mít jednou velkou rodinu, vždy to beru vážně a jiné vztahy pro mě nemají smysl. Ale fotky se mu určitě líbit budou, má přece vkus, to vím (Daniela mluví o potenciálním partnerovi).

Nafotila bys podobné fotky i v době, kdy jsi žila s Janem Révaiem?

Pokud by tehdy přišla taková nabídka, proč ne? Honza měl taky vkus a určitě by se mu fotky líbily.

Jaké máte vůbec vztahy dnes, kdy už opadají emoce z rozvodu?

Žádné emoce nejsou, žijeme si každý svůj život. Game over.

Stýkáte se? Potažmo, dokážeš mít vztah k jeho současné partnerce a dítěti, které se jim narodilo?

Není důvod se stýkat ani navazovat tímto směrem jakékoli vztahy, to je celé, co k tomu řeknu.