Nelly Furtado pořádně přibrala, je téměř k nepoznání

Furtado se nedávno ukázala na koncertě v Torontu a i navzdory kilům navíc předvedla energickou show. Zpěvačka přibrala hlavně během těhotenství a od té doby se jí už nepodařilo zhubnout. Přestože byla kdysi štíhlá, pozadí měla větší vždy a byla na to hrdá.

Své křivky předváděla například před pěti lety ve videoklipu Promiscuous. V roce 2006 dokonce prozradila, že jí nabídli nafocení odvážných snímků pro Playboy v přepočtu za devět milionů korun.

"Jako popovou hvězdu by vás lidi nejradši viděli nahou každý den. Ale chtěla bych si něco nechat pro svou ložnici. Je to něco, co si má každý chránit pro sebe," prohlásila pro MTV zpěvačka, která nabídku nakonec odmítla.

"Nechtěla jsem mít v životopisu Playboy ve věku 22 let. Pokud se mě zeptají, když mi bude 40, možná řeknu ano," řekla pro list Daily Mail.

Nelly Furtado se v roce 2008 vdala za kubánského zvukového technika Demacia Castellona. Z předešlého vztahu má osmiletou dceru Nevis.