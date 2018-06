Nelítostný porotce Pop Idol je despota

"Je despota nejen před televizními kamerami, ale také ve skutečném životě," říkají o Cowellovi jeho blízcí.

Před několika dny například donutil soutěžící své nové soutěže The X Factor, aby si při návštěvě jeho domu navlékli na boty plastové návleky. Aby prý mu neudělali svinčík.

Ovšem nejen plastových návleků se návštěvníci u Cowella dočkali. Když nahlédli do jeho šatníku, naskytl se jim bizarní pohled. Nenáviděný soudce v něm má padesát párů naprosto identických džínů a bund. Není divu, že s takovou oblibou kritizuje stále se měnící vzhled zpěvačky Madonny.

Pokud jde o jeho soukromý život, má třiačtyřicetiletý Simon jasno - svoji přítelkyni Terri Seymourovou sice miluje, ale nikdy si ji nevezme a taky s ní nechce mít děti. "Svatba mi připadne příliš staromódní. S Terri je to čím dále lepší, tak proč to kazit svatbou," prozradil pětačtyřicetiletý Cowell a dodal: "Stejně tak nechci děti. Vyžadují velkou zodpovědnost. Nejsem schopný mít ani štěně, natož potomka."

Obávaný soudce jde sám před soud

Simon Cowell stráví přinejmenším část letošního podzimu v soudní síni. Vlastník autorských práv k úspěšné televizní show Pop Idol, u nás vysílané pod názvem Česko hledá SuperStar, Simon Fuller, ho totiž před časem obvinil z toho, že pro svoji vlastní show The X Factor zkopíroval formát Pop Idolu.

Show The X Factor, jejíž první díly se na televizních obrazovkách objevily letos v září, je postavená na několika sudích, kteří vybírají talenty ze soutěžících se zájmem o to, stát se hvězdou. Od Pop Idolu ji přitom odlišují pouze dvě věci. Soutěžící jsou rozděleni do tří skupin: na sólisty ve skupinách do pětadvaceti let a nad pětadvacet let, a na hudební skupiny. O jejich postupu do finále pak rozhoduje pouze jeden z členů poroty.

Producent Simon Cowell a jeho někdejší obchodní partner Simon Fuller mezi sebou vedou hned sedm soudních sporů o mnoho milionů liber. Jejich první stání u londýnského soudu se uskutečnilo před několika dny, 15. října.