Nelehké dětství se starším sourozencem

na světě už jeden Suchý byl! Jmenoval se Jiří a světlo světa spatřil o celých čtrnáct let a čtrnáct dní dřív než já. Už si na to moc nepamatuji, ale myslím, že hned od počátku jsem měl zlé tušení, že to nebudu mít v životě lehké. Asi ve čtyřech letech jsem se měl o tom také poprvé přesvědčit. Bratr si lehl na gauč a nabídl mi první výdělek v mém životě - 1 Kčs. Práce, kterou jsem měl za onu částku vykonat, spočívala v šimrání na chodidlech po dobu, kterou mi ukázal na ciferníku budíku. Že chytře využil mé neznalosti čísel jsem pochopil po prvních pěti minutách. V elká rafička se šinula k určené číslici hlemýždím tempem a já měl možnost poznat nekonečnost celých dvaceti minut. Prstíky umdlévaly, avšak vidina slíbené mince mě vybičovala k heroickému výkonu. Po dvaceti minutách, vysílený, zacloumal jsem se sourozencem, který mezitím samozřejmě blaženě usnul. Dožadoval jsem se zasloužené slíbené odměny. Pomalu vstal /nechci napsat, že neochotně/, šel ke svému saku, sáhl do kapsy a vytáhl korunu. Přistoupil ke kredenci, vlastnoručně vyrobené naším společným otcem, stoupl si na špičky a korunu mi za ni hodil. Pak se ke mně otočil a řekl: »To abys věděl, jak nelehko se v životě vydělávají peníze!« Rukou jsem šmátral pod kredencí, až jsem si nakonec musel vzít na pomoc pohrabáč. Než jsem korunu vydoloval, uplynuly další minuty mého života. Že o osm let později mi další výdělek už za kredenc nehodil, to budiž bratrovi ke cti. Když mi bylo dvanáct let, měl jsem za sebou několik »literárních« pokusů. V jednom z nich figurovala myš. Ta básnička nestála za nic, nicméně jeden fórek v ní asi přece jen nebyl špatný - vystupovala v ní totiž myš mužského rodu, kterou jsem však nenazýval myšákem, nýbrž »tím myšem«. A právě »ten myš« se sourozenci zalíbil natolik, že mě požádal, abych mu ho dovolil použít v jedné své písničce. Dovolil jsem, samozřejmě. A byl jsem pyšný na to, že písnička opravdu spatřila světlo světa a Ljuba Hermanová ji začala tehdy zpívat v Divadle Na zábradlí, pak v rádiu, pak na gramofonových deskách: »Docela dole ve sklepě žil jednou jeden myš, kdekdo mu kladl za vinu, že z hladu kradl slaninu a že měl v domě skrýš...« Jmenovala se Píseň o myši a jedu a končila vlezlým sloganem: »Jak je ta láááska krásnááá ...« Jak jsem předeslal, bylo mně dvanáct, což je věk, kdy už dítě rozum bere. I napadlo mě, že by se »ten myš« měl asi také nějak ohodnotit, když už se všude tolik hraje. Zeptal jsem se na to bratra, který uznal, že mám pravdu a tudíž také nárok na určitý honorář. Když pak dostal na konci roku vyúčtování za veřejné provozování téhle písničky, ohodnotil můj myší nápad na 40 Kčs. Byl to můj první skutečný honorář a musím uznat, že pro mě v té době nemalý. Když pak uplynul další rok, hlásil jsem se opět o zaslouženou odměnu. Dostal jsem však už jen 20 Kčs; písničky stárnou a přestávají se tudíž tak často hrát. T a o myši a jedu začala patřit minulosti a překryly ji desítky Jiřího písniček nových, semaforských, já však měl tu svou každoroční dvacetikorunu u sourozence jistou ještě pár dalších let. Málem už bych si na ni zvykl, kdyby tomu neučinil plátce přítrž. Tehdy jsem se však na něj nezlobil, písničku už opravdu čas odvál. Aby se však po téhle vzpomínce nejevil můj sourozenec hned jako klaďas, vracím se zpět ke stinným okamžikům našeho společného soužití. Nevím, jak se to přihodilo, ale Jiří se stal dosti záhy hlavní autoritou v naší rodině. Když jsem něco provedl, když jsem ve škole dostal špatnou známku anebo poznámku do žákovské knížky, mohl doma otec sop-tit sebevíc, výhrůžně odepínat pásek, křičet na mě, to vše mě nechávalo klidným. Běda však, když maminka zahrozila: »Počkej, až přijde Jiří a já mu to povím - ten se bude divit!« To bylo vůbec to nejhorší, co mě mohlo doma potkat. Bylo u nás tenkrát ještě zvykem, že k jídlu usedala celá rodina. Sotva jsme se posadili ke stolu, maminka pronesla: »Tak ti, Jiří, musím na našeho Ondru něco říct... « Po těch slovech jsem obvykle nechal polívku polívkou a rychle se klidil na záchod. Seděl jsem tam pěkně dlouho, než jsem si dodal odvahy a loudavým krokem se vrátil zpět ke stolu. Tou dobou již rodina obyčejně dojídala hlavní jídlo, zatím co já bral do ruky opět polévkovou lžíci. Chvíli bylo hrobové ticho, načež následoval trest, o němž jsem věděl, že je nevyhnutelný. Sourozenec přestal na chvíli jíst a vážně se na mě zadíval. Pak tiše pronesl větu, která mě pokaždé totálně zničila: »Nejseš ty nějakej pitomej?« Na ta slova dojedl a mlčky odešel od stolu, kde jsem já, s nosem ve studené polívce, ještě dlouhou dobu trpěl jako raněné zvíře. Když o tom dnes přemýšlím, docházím k závěru, že všechny křivdy na mně páchané byly nejspíše Jiřího pomstou za období povinných procházek s mladším sourozencem v kočárku, které přišlo do toho nejnevhodnějšího času dospívajícího mladíka. Zrovna, když s ním začala cloumat puberta, byl maminkou nemilosrdně odsouzen k »venčení« bratra-nemluvněte. Že se mnou na procházkách tichými uličkami zahradní čtvrti zvané Spořilov nemohl stihnout nic jiného, než po holkách pouze pokukovat, je téměř jisté. A to už se raději vůbec nesnažím domýšlet, co všechno jsem mu asi navíc provedl uvnitř kočárku! Když jsem se mu po prozření snažil nedávno za tuhle pro něj neveselou životní etapu omluvit, smetl sourozenec celou záležitost ze stolu větou: »Není vyloučeno, že už za pár let budeš mít příležitost mi všechny ty procházky oplatit.« No nazdar! Tak to se toho ještě lidem nažaluju!