Nelegální fotky ukazují ňadra Adamovské

K nahlédnutí je obrovské množství pirátských "výstřižků" z nejrůznějších českých filmů, na nichž jsou zachyceny herečky v choulostivých situacích. Snímky českých hvězd doplňuje množství reklam na tvrdé pornografické stránky a videofilmy. Velmi dotčena se cítí herečka Zlata Adamovská, která s majitelem

webových stránek zřejmě zúčtuje právní cestou.

"Jsem v šoku. Pokud někdo tímto způsobem vydělává peníze, je to odporné. Určitě se poradím se svým právním zástupcem a budeme se snažit uvést věci do pořádku právní cestou. Rozhodně si to nenechám libit," řekla tiskové agentuře Korzo rozčilená Zlata Adamovská.

Sekvence vykradené z filmů doplňují i fotografie z českých společenských a bulvárních časopisů, včetně slavných snímků fotografa Jana Saudka, na nichž zachytil svou přítelkyni Sáru.

Mezi postiženými je doslova celá plejáda slavných osobností, například moderátorka Soňa Polonyiová, herečka Ivana Chýlková, Chantal Poullain-Polívková, Jana Paulová, Zlata Adamovská, Kateřina Průšová, zlatá slavice Lucie Bílá a mnoho dalších.

Celebrity uměleckého světa provází pouze jedna "reprezentantka" vysokých politických kruhů. Na webu jsou totiž i kompletní polonahé fotografie ministryně školství Petry Buzkové, které kdysi zveřejnil dnes už zaniklý bulvární deník Super.

Striktní stanovisko k této záležitosti vyslovil známý pražský advokát JUDr. Oldřich Choděra. " Jde nepochybně o porušení zákona ve smyslu autorských práv. Ve většině případů je totiž fotografie uměleckým dílem, pokud ovšem nejde o amatérské snímky."

"Totéž platí i o filmech a dotýká se osoby, jež autorská práva k jednotlivým filmovým dílům vlastní. Pachateli hrozí v případě odhalení poměrně vysoký trest. Mohl by být odsouzen až na pět let nepodmíněně a zároveň by zřejmě dostal i vysokou pokutu," vysvětlil advokát.