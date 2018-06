Rodiče přítele ze mě měli strach, říká vítězka reality show Slováková

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

Žijete spolu už dva a půl roku. Jaké bylo vaše první setkání?

Nela: Věděla jsem, že Martin hraje na klavír. Měla jsem v autě jednu písničku, kde zněl i ten jeho klavír. Když jsem jednou jela tam, kde jsem věděla, že bude, pustila jsem hudbu nahlas, aby to slyšel. Prostě jsem byla trapná. Sice to nějak zafungovalo, ale ani nevím, jestli si to uvědomil, že jsem ho chtěla ohromit tím, že poslouchám jeho klavír.

Martin: Nela se mi líbila a její taktika zafungovala. Ovšem to, že ji miluju, jsem si uvědomil v ten osudový měsíc, kdy jsme měli nehodu na bugině. Její reakce byla neuvěřitelná. Postarala se o mě a bylo vidět, že jí na mě záleží. Tu situaci nelze popsat, to musíte prožít. Poznal jsem, jak je úžasná i uvnitř, nejen navenek. Všechny tyto věci mě přesvědčily v tom, že je to ta pravá.

Změnil vás nějak Martin?

Nela: Ono se může zdát, že jsem se vyklidnila, že jsem jiná, než jsem působila dřív. Ale já jsem pořád stejná, jen to lidi nechtěli vidět. Vnímali mě podle bulváru, ne podle skutečnosti. Ale postoj drzé holky chci mít pořád.

Martin: Hodně mi to lidé říkají, ale já si to taky nemyslím. Když jsem Nelu poznal, uvědomil jsem si, že všechno, co se o ní říká, je jinak. Ona je hodně podnikavá. Nepoznal jsem nikdy takovou holku, která by se dokázala postarat nejen sama o sebe, ale i o celou rodinu. To je právě to, co na ní miluju.

Nelo, vy jste se vrhla na navrhování plavek. Proč?

Nela: Vzniklo to tak, že jsem byla jedno léto u moře a neměla plavky, které by mě zaujaly. Vymyslela jsem si návrh a podle něj mi je jedna švadlena ušila. Hodně lidí se mě pak ptalo, odkud plavky mám. Když jsem to vyprávěla mamce, řekla mi, ať se tím začnu živit. Nejdřív jsem si říkala, že nikdo přeci nechce chodit v plavkách jako má Nela Slováková. Nakonec jsem zariskovala a vyplatilo se. Dneska mám už firmu pěkně rozjetou.

Je něco, co nemáte na Nele rád?

Nela: Určitě to je, když se urážím. Jinak třeba na jídlo nemůže nic říct, protože já opravdu moc dobře vařím.

Martin: Nela je moc dobrá kuchařka, to musím přiznat. Jinak za tu dobu, co jsme spolu, není nic, co nemám na Nele rád. Spíš si děláme radost. Nejvíce tím, že jsme na sebe vzájemně hodní.

Nela Slováková s přítelem Martinem

Co rodiče?

Nela: Martinovi rodiče mě na začátku moc v lásce neměli. Nedivila jsem se jim, protože co si o mě mohli zjistit, nebylo zrovna lichotivé. Nakonec jsem si je získala svým šarmem. Martinova mamka mě začala mít ráda. Vycházíme spolu moc hezky.

Martin: Moje mamka měla z jejich setkání strach, ale po čase mi přiznala, že se mýlila. Jinak Nela má úžasnou maminku. Měl jsem to jednodušší, hned na začátku jsem si ji získal.

Nemyslíte už také na společnou rodinu?

Martin: Jsem velmi nedočkavý, na děti se moc těším. Ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že je třeba se nejdříve zabezpečit a cestovat. Užít si ještě život.

Nela: Já jsem Martinovi děti tak trošku vymluvila, protože prožívám asi nejlepší období v životě a chci si ještě užít. To pozlátko, peníze. Děti by nás v tom zatím brzdily. V dohlednu o rodině určitě nepřemýšlím.