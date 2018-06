Nela Boudová vyfasovala roli servírky, umravní Izera

"Zdeněk bude jakýsi barman, já servírka, a protože občas půjde do tuhého, budu Zdeňka umravňovat, aby se pořad dal vysílat do desáté večerní. S pozvanou osobností si pak zahrajeme scénku. Skeče natáčené venku se budou promítat," přiblížila obsah pořadu Boudová, jež se na novou práci nesmírně těší. I proto, že se zde bude setkávat se svými kolegy. V prvních dílech se představí Václav Vydra, Jana Boušková či Petra Černocká (viz. článek o podzimním schématu Primy).

Kromě Skečbaru se Boudová opět vrhla i na literaturu, právě totiž dodělala svou druhou knížku pro děti. "Knížka se jmenuje O víle Voněnce, je pro jedenáctileté holčičky a pojednává o sesterské lásce a také o tom, jak by si měl každý jít za svým snem," popisuje.

Nela Boudová se synem Andrejem

Jeden takový sen nyní plní i desetiletému synovi Andrejovi, který má muzikantské vlohy. Ke hře na violoncello si přibral ještě bicí, do kterých se prý úplně zamiloval, a protože se hudební trénink neobejde bez zkušebny, bylo nutné ji zřídit. "Udělali jsme ji ve sklepě, který jsme museli vyklidit. Byla to moje sedmiletá noční můra," líčí Boudová.

Naštěstí si prý stačila i odpočinout, konkrétně na Kypru, odkud si přivezla nezapomenutelné zážitky. "Nejvíc na mě asi zapůsobilo místo, na kterém se podle legendy poprvé lidem zjevila bájná Afrodita z mořské pěny, a navštívili jsme i pravoslavné kláštery v horách," popisuje s tím, že si kromě mystických zážitků z Kypru dovezla i jeden kulinářský - kyperskou kuchyň, která je víc vstřícná k vegetariánům, mezi které se řadí i Nela. "Musím se přiznat, že jsem i trochu přibrala," uzavírá se smíchem Nela Boudová, kterou ještě čeká cesta po Toskánsku.