Velký sentiment, začínala jsem tu v osmnácti, říká o Varech Boudová

KARLOVY VARY POPRVÉ

Vary nemám spojené s filmovým festivalem, ale s tím, že jsem tu začínala hrát profesionálně divadlo. První premiéru jsem tu měla kdysi dávno, když mi bylo 18 let. Hráli jsme představení Hra Lokajové s Janou Kališovou a Gustavem Opočenským. Takže k Varům mám takový hodně sentimentální vztah. Za totality jsem tu bydlela půl roku v hotelu Central a bylo to moc hezké.

PRVNÍ FILMOVÉ VARY

Pamatuji si, že jsem právě za totality jezdila hlavně na "famácký" festivaly, to byl vždycky jeden dlouhý večírek, s kamarádkami jsme pak samozřejmě jezdily i na filmy, ale nemyslím si, že bych byla pravidelný návštěvník filmových Varů.

KDY TO VŘELO

To bych asi nezmiňovala. Jednou jsem tady zažila hodně opilého kolegu a nebylo to hezké. A od té doby ho nemám trochu ráda, ale jmenovat rozhodně nebudu.

KARLOVARSKÉ FAUX PAS

To asi žádné nebylo, vyjma toho kolegy.

NEJDĚSIVĚJŠÍ ÚČET

Za mě většinou někdo platí... Ne, asi to byl hotel, který jsem si objednala na kolonádě.

NEZAPOMENUTELNÝ VEČÍREK

Já nejsem večírkový typ. Když už na nějaký večírek zavítám, jsem tam deset minut a hned jdu, protože mě to nebaví.

Nela Boudová si vyzkoušela sezení na reálné rekvizitě seriálu Hra o trůny, který patří k jejím nejoblíbenějším.

MOJE NEJVĚTŠÍ STAR

Asi Woody Harrelson, když jezdil po kolonádě na kole.

V KŮŽI ŠÉFA FESTIVALU

Myslím si, že Jiří Bartoška dělá, co může. Zarazilo mě snad jen to, jaká neuvěřitelná hromada odpadků zůstane po jednom večeru kolem Thermalu. Byla jsem tam v sedm ráno a byla jsem zvědavá, jak se to zvládne uklidit, a do desíti to vážně stihli. Byl to ale jeden velký smeťák.