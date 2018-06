Boudová vede syny k dospívání, vzala je na výstavu aktů Renaty Drössler

"Puberta u nás pomalu klepe na dveře, chci kluky postupně seznámit se vším, co dospívání přináší. A tím je samozřejmě i ženské tělo ve své plné kráse," řekla iDNES.cz Nela Boudová na vernisáži aktů, které vznikly pod spouští fotografky Lenky Hatašové.

Mezi fotografickými obrazy, které jsou k vidění ve sklepení Galerie U Kamenného zvonu v Praze, se vyjímají decentně odhalené pózy zpěvačky a herečky Renaty Drössler, jíž by padesátku hádal málokdo.

Boudovou nejvíc oslovil snímek, na němž má hlavní aktérka právě hereččiny boty. "Kdysi jsem je Lence věnovala a moc mě potěšilo, že holkám posloužily k vzniku nádherné fotky," objasnila Nela Boudová.

Ta se spolu spolu s farářem Zbigniewem Czendlikem a zpěvačkou Leonou Machálkovou ujala i role kmotry, která zahájila nejen výstavu, ale rovněž vyslala do světa exkluzivní dvojalbum šansonů Renaty Drössler s názvem Znovuzrozená.

Booklet alba je zároveň katalogem k výstavě, jež je k vidění do konce listopadu. Akcí provázela televizní moderátorka Jitka Sluková.

Zbigniew Czendlik, Lenka Hatašová, Renata Drössler, Leona Machálková a Nela Boudová

"Uvádět výstavu Lence Hatašové a Renatě Drössler byla pro mě čest, a to říkám bez jakéhokoliv patosu. Snoubí se tady slovo "znovuzrozená", opěvování krásy ženy a taky to, že dnešní doba na nás působí hrozně, ale že to není konec, ale začátek, což je i moje poslední filosofie, kterou vyznávám, i když mi není vždycky lehko," shrnula dojmy Sluková.

Nela Boudová a Renata Drössler

Dámy zvolily jako ústřední téma "znovuzrození" v souvislosti s koncem mayského kalendáře. Téma je ostatně blízké i Nele Boudové, která stejné filosofii propadla natolik, že v pondělí pořádá v centru metropole přednášku Co nám leží na srdci. Formou krátkých monologů chce posluchače seznámit s palčivými otázkami dnešní doby.