Poprvé v životě uvažuji o svatbě, prozradila Boudová

„Hledám společné aktivity, které by mne propojovaly se zájmy mých pubertálních synů. Chci jim být nablízku, co nejdéle to půjde. Potápění bych chtěla v praxi vyzkoušet příští rok v Egyptě, kam se chystám,“ raduje se z nového impulsu herečka.

Mimo cestování objevila letos i kouzlo své vlastní zahrady. „Celé léto jsem průběžně zavařovala broskve a vyráběla chutney. Výroba indické lahůdky mě mimochodem zaujala natolik, že bych se jí chtěla věnovat i profesionálně,“ přiznala své plány do budoucna Boudová, která už má vymyšlenou i značku. „Výrobna se bude jmenovat Neila Chutney. Neila je totiž moje původní jméno“, dodává.

O budoucích plánech však prozradila i něco pro ni zcela netypického. „Poprvé v životě uvažuji vážně o svatbě. Prožívám překrásné období a svatbu vnímám jako romantické vyústění toho všeho. A takhle to teď přesně cítím“, svěřila se herečka s tím, že detaily si zatím nechá pro sebe, a raději bude mluvit o svých pracovních aktivitách.

„Po boku mé milé kolegyně Ilony Svobodové si zahraju ve hře Žena, která uvařila svého manžela. Režírovat bude Petr Kracík a my ho přemlouváme, aby se i ujal hlavní a jediné mužské role. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ uzavírá představitelka učitelky z právě připravovaného pokračování Básníků, která navíc pro scénické čtení o vězeňkyni Dagmar Šimkové nafotila sérii působivých snímků.