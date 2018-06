Nela Boudová míří do kláštera a kupuje kozy v Tibetu

0:59 , aktualizováno 0:59

Herečka Nela Boudová vzala do svých rukou organizaci charitativní akce na pomoc Tibetu. Sama se tam totiž v příštím roce chystá, a to přímo do ženského kláštera. Herečka kromě sbírky pomohla i tím, že si na dálku adoptovala staříčka z Ladakhu a koupila pro tibetské nomády kozu.