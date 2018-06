Smutná cesta ke štěstí: Boudová si osvojila kočku poté, co jednu přejela

"Je to smutný příběh. Vztah ke kočkám jsem si vybudovala v momentě, kdy jsem jednou v noci kočičku přejela. Na silnici po ní zůstalo koťátko, které jsem na noc dala do nemocnice a ráno si ho odnesla. A je to moje kočička Mabel. A za rok k ní přišel bratříček ze smečky z hostivařských ateliérů. Bylo nějak utlačované, takže jsem si ho musela vzít," řekla na kameru iDNES.cz Nela Boudová, jíž v životě dělá radost i jeden pes.

"Mám ještě malého yorkšírka, je to taková moje třetí kočka, takže ty tři mi zatím stačí," říká s tím, že o dalším mazlíčkovi neuvažuje.

O kočkách se herečka rozpovídala na křtu knihy Davida Michieho Dalajlamova kočka a umění příst. Kmotrou se stala spolu s kolegyní Ivanou Jirešovou. I ta si cestu ke kočkám našla až postupně.

"Jsem z pejskařské rodiny, můj otec vždycky říkal: 'Kočky nikdy, jsou proradný a dělaj si, co chtějí.' Ale asi před třemi lety zachránila moje sestra týrané kotě. Měli jsme ho na zahradě, obcházeli jsme sousedy, jestli ho někdo nechce, ale nechtěl. A protože mi ho bylo líto a nechtěla jsem, aby šlo do útulku, tak jsme si ho nechali. Byla to výjimečná kočka. Říkám byla, protože mi před asi měsícem zemřela na srdce. Ale byla rozkošná. Byla bílá, jedno oko měla zelené, druhé modré."

A mají herečky nějaké podobné vlastnosti jako kočky? "Připadá mi, že se ty moje kočky hodně mění. Že neustále mají jinou povahu, vyvíjejí se, tak doufám, že se vyvíjím taky. A taky se netulím, když nechci," směje se Boudová.

"Hodně spím, ráda se válím jako kočky a nejraději takzvaně na zádíčka," doplňuje Jirešová.

Obě dámy se nyní vracejí k práci. Boudová k natáčení Doktorů z Počátků, Jirešová do Ordinace v růžové zahradě 2. Ale představitelka hospodské Vandy si dala předsevzetí, že práci značně zredukuje.

"Pořád se něco děje, vrátila jsem se do seriálu, kde jsem od rána do večera, takže mám pocit, že nežiju svůj život, ale zásadní změnou je, že jsem si opravdu řekla, že budu míň pracovat. Seriál jsou aktivity, které ještě běží, ale v divadle jsem se rozhodla alternovat v několika představeních tak, abych trávila víc večerů doma. Pro mě není nic hezčího, než trávit večer doma s knížkou. To se mi teď málokdy poštěstí," uzavřela Nela Boudová.

Křest knihy proběhl v útulku Šanta kočičí v pražských Modřanech. Právě tady si může kotě osvojit kdokoliv. Stačí vyplnit předávací protokol.

