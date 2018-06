Sešněrovaný hrudník a běh v županu. Boudová a Etzler hrají o morálce

Heslo morálka vypráví příběh o osvícenském filozofovi a vědci, který je během jednoho dne vyrušován nejen při svých pokusech...

"Je to samozřejmě hra o vztahu mezi mužem a ženou. Líbí se mi, že je to dobovka, ve které můžu hrát v krásném dobovém kostýmu, přestože je to moderní hra. Já hraji podvodnici, filozofovu hlavní partnerku. Je to opravdu překrásná hra," řekla iDNES.cz Nela Boudová, jež se s Miroslavem Etzlerem potkává na divadelních prknech vůbec poprvé.

"Byla jsem z Mirka velmi příjemně překvapená, je velice dochvilný a pedantský. Zkoušky byly každý den v devět ráno, málo jsme toho prožvanili, byť je upovídaný, ale když se pracovalo, tak nemluvil. Je to velký profík. Já se za profíka taky považuju, tak mi to vyhovovalo," dodala se smíchem herečka.

Herecké obsazení hry Heslo morálka

Hra Heslo morálka se zkoušela pět týdnů před premiérou. Podmínkou bylo, aby se herci naučili text přes léto, tudíž závěrečné přípravy netrvaly dlouho jako u jiných projektů. "Bylo to několik týdnů intenzivní práce, ale zvládli jsme to. Snad se premiéra líbila," doufá Boudová.

Ve věci současné morálky v Česku míní, že je její úroveň naprosto tragická. Podle ní je to odraz celkové nálady v české společnosti. "Stačí se podívat na naše politiky, kde to začíná, přes to, jak se k sobě chovají lidi. Já mám ve svém okolí přátele, kteří jsou vnitřně krásní a nějakou morálku dodržují. Dokonce si myslím, že morálka je něco, co by se mělo zařadit jako předmět do školy. Upřímně se o tu naši společnost bojím," neskrývá obavy Nela Boudová, jež se ale sama snaží moralizovat minimálně.

"Snažím se nesoudit a neposuzovat. Život je pak jednodušší, což ale neznamená, že ty věci nevidím. Ozvu se snad jen v případě, když vidím nějaké bezpráví, ať už v divadle nebo v obchodě, když se někdo k někomu špatně chová."



Hru Heslo morálka hraje pražské divadlo Palace. V dalších rolích se představují Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Michaela Sejnová, Václav Šanda a Josef Vaverka.