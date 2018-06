Nekuřák Gott provokoval s cigaretou

Je všeobecně známo, že zpěvák kouření odsuzuje. Nerad vidí s cigaretou i svou přítelkyni Ivanu Macháčkovou.

"Vůbec nekouřil. To je nesmysl. Jen si půjčil cigaretu a zapózoval fotografům, aby měly noviny o čem psát," vysvětlila situaci iDNES Macháčková a to, že by si Gott zapálil, striktně vyloučila. Naopak potvrdila, že zpěvák je opravdu zapřísáhlý nekuřák.

"Já si zapálím jen příležitostně, i když teď už ani ne, co mívám žaludeční potíže," přiznala Macháčková.

Večeřel lososa s kaviárem

Karel Gott, Helena Vondráčková, operní pěvkyně Marina Vyskvorkina, Tereza Mátlová a Andrea Kalivodová společně s mužským pěveckým sborem Alexandrovců včera večer vystoupili v moskevském Kremlu, jehož hlavní sál pojme na šest tisíc diváků.

Jen o pár metrů dál měl schůzku český premiér Jiří Paroubek se svým ruským protějškem. Už den předtím dal o sobě organizátorům koncertu vědět a přislíbil účast. Jan Nekola se proto snažil operativně posunout začátek druhé poloviny koncertu.

Tradičně se začínalo Beethovenovou Ódou na radost, poté na příčnou flétnu zahrála Ludmila Byčkova. Následovala árie Violetty z opery La Traviata v podání Mariny Vyskvorkiny, po ní zpěvačky Tereza Mátlová, Andrea Kalivodová a Helena Vondráčková. Ta v druhé půlce přidala, stejně jako Karel Gott, směs svých největších hitů. Končilo se ruskými songy Podmoskovskije večera (Vondráčková) a Ja vas ljublju (Gott).

V sále byla kromě jiných řada Gottových fanynek, které svůj idol stejně jako loni provázely na každém kroku. Jedna z nich mu už na letiště přinesla katalog z Tretjakovské galerie, kde je nyní výstava Marka Chagalla. "Samozřejmě, že tam půjdu. To si nenechám ujít," prohlásil Gott. Večer před koncertem strávil na Arbatu ve vyhlášené restauraci Praga, kde povečeřel lososa plněného kaviárem.

Gott, jenž na Evropské turné hvězd 2005 - Evropa 60 let bez války vyjel krátce po operaci kyčle, se během něj takřka úplně zotavil. Bolesti, které překonával ještě v Bruselu, téměř ustoupily. "Teď se to opravdu každým dnem radikálně zlepšuje," řekl.

Foto popis| NA VEČEŘI. Večer před koncertem navštívil Karel Gott vyhlášenou restauraci Praga.