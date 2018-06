Někteří žebráci se chovají jako hyeny

Od konce srpna se právě mezi nimi rozběhl nový šlágr. S úspěchem totiž zastavují okolojdoucí s tím, že je v Karlíně vyplavila velká voda.

"Můžete mi pomoct? Všechem majetek mi na Sokolovské zničila povodeň. Nemám na jídlo ani kde bydlet," zní úspěšný slogan, po němž mnoho lidí opravdu sáhne do peněženky a "nešťastníka" obdaruje. Nejzdatnější povodňoví žebráci si prý mohou měsíčně přijít i na deset tisíc.



Strážníci pražské městské policie jsou proti nim téměř bezmocní. "My řešíme žebrání jako takové bez ohledu na to, co při něm lidé říkají. Už několik let platí vyhláška magistrátu, která žebrání na celém území Prahy zakazuje. Strážníci to ale mají s jejím uplatňováním velmi těžké. Na jednom místě žebráka vykážou, ale on se vzápětí objeví jenom o kousek dál. Hříšníkovi hrozí i sankce. Poprvé bloková pokuta, při opakovaném prohřešku správní řízení," řekl tiskové agentuře Korzo Jan Stehlík, mluvčí pražské městské policie.



Klasickou ukázku profesionální žebroty lze spatřit na nejlukrativnějších turistických cestách. Členové početné party jsou například strategicky rozmístěni od počátku Karlova mostu přes Staroměstské náměstí až po Můstek. Obrázek žebráka - profesionála je pokaždé stejný. Klečící postava se štěnětem po boku, sepjaté ruce s miskou. K úspěšným žebrákům patří i několik falešných invalidů s holemi, či mladíci úspěšně napodobující Parkinsonovu chorobu, která však vesměs postihuje lidi ve starším věku.



V paměti obyvatel Prahy jsou doposud party žebraček z Rumunska, které

v největších mrazech s kojenci v náručí lemovaly několik let pěší zónu v centru hlavního města.

