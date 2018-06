Některé státy omezují volný chov bojových psů

K nejčastějším "aktérům" útoků patří pitbullteriéři, ale omezující ustanovení se často vztahuje i na bullteriéry, různé druhy staffordshirských teriérů, mastify, rotvajlery či dobrmany. Chovatelé psů i část ochránců zvířat však připomínají, že viníkem nejsou sami psi, ale jejich majitelé. Pro obhajobu bojových psů hovoří i časté útoky "normálních" psích plemen na člověka. Podle odborníků zlou pověst pitbullteriérům dělají hlavně nelegální chovatelé, kteří je různě kříží a prodávají bez jakýchkoli instrukcí jen s vidinou výdělku.

V Německu, které aktuálně otevřelo diskusi o chovu útočných psů, se spolkové země snaží různými předpisy přes pokuty až po zákaz chovu nebezpečí omezit: v Hamburku hrozí například majiteli pokuta až 10.000 marek, jestliže nechá svého bojového psa běhat

bez náhubku, a v Bonnu majitelé nebezpečných psů musejí platit od loňského roku daň 1200 marek. Tato daň je téměř šestkrát vyšší než poplatky, které musejí odvádět do městské pokladny majitelé "normálních" psů. V jejich případě činí daň pouze 204 marek.

Zvýšení daní se vztahuje na "mimořádně nebezpečné" psy, jako jsou pitbullové, dogy a další plemena šlechtěná pro útok či boj.



V Bavorsku je chov zakázán a za porušení zákona hrozí pokuta až 100.000 marek. Úřady mohou v určitých případech povolení udělit, ale prakticky k tomu nedochází. V Durynsku a Braniborsku je chov těchto plemen psů také zakázán. Nyní se příslušným

zákonem zabývá parlament spolkové země Berlín. Zákaz držení útočných nebezpečných psů platí například ve Švédsku. Od roku 1995 se vztahoval pouze na pitbullteriéry, ale

od března 1997 byl rozšířen na všechny psy s agresivním chováním.



Zástupci švédského ministerstva zemědělství, které o zákonu rozhodlo, odůvodnili své rozhodnutí tím, že "někteří majitelé psů dovedou vhodnou drezúrou s holí v ruce udělat zabijáka i z mírumilovného pudla".

V Belgii musejí být psi třinácti plemen považovaných za nebezpečná zapsáni do ústředního registru. Psi musejí být označeni buď příslušným tetováním, nebo musejí být vybaveni mikročipem, přičemž jejich osobní data budou zanesena do centrální kartotéky. Seznam nebezpečných ras byl vypracován na základě průzkumu na veterinárních pracovištích a v nemocnicích. Protesty obyvatel přinutily maďarský parlament, aby v

listopadu 1996 drasticky omezil chov pitbullteriérů a jiných bojových plemen psů. Podle nových ustanovení nebude možno psy náležející k bojovým plemenům v budoucnu vůbec chovat. Tato zvířata nemohou být dovážena ani vyvážena. Není možno s nimi ani

obchodovat, ani je získávat a nemohou být používána při hlídání. Za porušení nového zákona lze vyměřit až tři roky vězení.



V Nizozemsku platí od února 1993 zákon, který zakazuje prodej, dovoz a chov pitbullteriérů. Ve Velké Británii začal platit zákon o útočných rasách psů již v srpnu 1991. Majitelé pitbullteriérů a také japonského bojového psa tosy (japonský mastif) mohou podle zákona vyjít se svým psem, jen je-li na vodítku a má-li náhubek. Tyto rasy

nesmějí být předmětem dovozu, prodeje, darování ani chovu. Pitbullteriéři musejí být také povinně registrováni. Útoky dalších plemen bojových psů, na které se zákon nevztahuje,

vyvolaly již několikrát snahy o zpřísnění zákona.

Francie začala potírat nebezpečné psy, především pitbully, od počátku roku 1996. Nejprve přijala opatření, které umožňuje podobná agresivní zvířata zabavovat a zavírat do útulků. V polovině roku 1996 přijala zákon, podle kterého majitel útočného

psa riskuje v případě poranění osob až pět let vězení a pokutu 50.000 franků (přes 250.000 Kč). V některých městech místní úřady využily nové legislativy a zakázaly chovat pitbully bez ohledu na to, zda jsou "prokazatelně" nebezpeční. V některých městech platí

vyhláška pro sociální byty, která zakazuje mít v těchto bytech veškeré psy, kteří jsou "prokazatelně" nebezpeční.

Letos v lednu vstoupily ve Francii v platnost předpisy proti pitbullům. Během deseti let mají vést k jejich úplnému vymýcení. Všichni psi tohoto typu musejí být například sterilizováni, na veřejnosti musejí být nejen na vodítku, ale musejí mít i náhubek.

Pokuta by postihla i majitele, pokud by s pitbullem vstoupil do prostředku hromadné dopravy nebo na veřejné prostranství.

Případy pokousání lidí psy donutily i české poslance, aby začali přemýšlet o zákonu, který by zpřísnil chov bojových plemen. Podle poslance za ODS Radima Chytky úplný zákaz pravděpodobně neprojde, ale spíše se podle něj schválí obecná ustanovení, kterými se bude muset případný chovatel řídit. Podle Chytky by měl být zákon schválen do konce letošního roku.