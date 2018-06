Některé roky mám v mlze, vzpomínala na Nově Gondíková

Gondíci působí na Nově už deset let a právě ve Snídani tehdy začínali. Poté následoval zábavný pořad GoGo show a nyní již několikátým rokem moderují pořad pro kutily. "Nejvíc fyzicky i psychicky náročné pro mě asi bylo vysílání Snídaně, kvůli kterému jsme museli strašně brzy vstávat," přiznala Gondíková.

Herečka se od svého bratra Dalibora trhla jen jednou, a to ve chvíli, kdy dostala nabídku hrát v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Sama nedokáže posoudit, která práce ji vlastně baví víc. "Vystudovala jsem konzervatoř, takže bych asi měla říct herectví, ale mě vlastně baví všechno a za těch deset let už je pro mě všechno zaběhlé," říká Adéla.



Adéla Gondíková, Dalibor Gondík



Začátky ale byly těžké a k tomu, aby se s bratrem mohli vypracovat, potřebovali pomoc druhých, které se jim naštěstí dostávalo. "Vzpomínám si na dobu, kdy jsme na Nově byli úplně noví a někteří už tu byli čtyři roky před námi. My jsme se od nich všechno učili. Teď jsme tu my už deset let a mně to přijde hrozně zvláštní, je to strašně velká část života Novy," dodala nostalgicky Gondíková.

Během speciální novácké Snídaně se před kamerami sešli všichni moderátoři pořadu. Aby bylo zřejmé, že jde o netradiční vysílání, byli všichni oblečeni ve večerních šatech a oblecích.



Marta Ondráčková, Pavel Svoboda, Iveta Kořínková, Tomáš Krejčíř, Kristina Bastien-Kloubková, Ondřej Vodný

Oslavám se také přizpůsobil seznam hostů: o své práci si po letech popovídali například moderátoři televizních novin Karel Voříšek s Markétou Fialovou, Eva Jurinová a Zbyněk Merunka či publicista Radek John. Nechyběla ani jeho manželka, herečka Zlata Adamovská, jež je hvězdou seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Před kamerou se objevil také bavič Petr Novotný, který za dobu fungování TV Nova prošel několika pořady. Oslavit výročí přišel také Jiří Zonyga s Martinou Pártlovou, kteří se proslavili díky pěvecké soutěži X Factor.

Oslavy patnáctého výročí vyvrcholí na Nově již tuto neděli, kdy se v pražském divadle Karlín uskuteční předávání cen divácké ankety Anno 2008.