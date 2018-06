Některé královny krásy jsou nestydaté

A co dívky? Kdo potkal v posledních dnech Vránovou, potvrdí, jak je z vlastních sexy fotografií nadšená. Kobzanová sice mlčí skrytá v italském domě svého přítele, ale i ona je pravděpodobně spokojená - za čtyři dny focení si vydělala třeba... na vlastní dům, kdyby o něj stála.

Na předkola letošní soutěže miss vedly stovky rozpačitých maminek své dcery. "Kéž by holka uspěla," modlily se a druhým dechem dodávaly: "Ale co když pak začne fotit porno?" Ano, velmi správná otázka, usmívají se ve svých kancelářích vydavatelé erotických časopisů.

V kanceláři pornočasopisu

"Vítězná miss, to je kánon krásy, a krása bude mít vždy tendenci se za peníze odhalovat," říká veterán mezi psychiatry Miroslav Plzák.

A šéf měsíčníku Leo Jiří Havelka mu dává za pravdu: "Rád bych něco vzkázal panu Zapletalovi," usmívá se. "Měl by se připravit na fakt, že missek bude na našich stránkách ještě mnohem víc."

Přitom pravděpodobně nechce už tak vytočeného prezidenta soutěže miss provokovat, ale docela střízlivě hodnotí situaci - jen málokterá nádherná Češka odmítne milionový honorář.

"Určitě to Leo nebude mít těžké," přikyvuje Andrea Vránová, "jak jsem holky poznala, snad každá druhá takovou nabídku přijme."

Slavná osobnost je ozdobou všech erotických časopisů, touto větou začíná Jiří Havelka své vyprávění o "případu Kobzanová". Vypadá jako velmi úspěšný obchodník, i když v jeho kanceláři zprvu zaráží několik různojazyčných pornočasopisů pohozených na stole.

Podle jeho slov loví Leo známé tváře jednou ročně a je za ně ochoten dobře zaplatit. Začalo to Kateřinou Kornovou, která se svlékla za půl druhého milionu. Později přijala nabídku i moderátorka Tereza Pergnerová, ta to stihla na poslední chvíli, drogy z ní později udělaly trosku, o niž už by žádný časopis nestál. "Dali mi tři a půl milionu," tvrdí dnes Pergnerová.

Magazín vždy osloví několik žen, zpěvaček, hereček, modelek nebo moderátorek, a ještě nikdy se nestalo, že by některá práskla telefonem. "Skoro polovina z nich má odvahu a pak záleží na té nejrychlejší - tentokrát to byla Kobzanová," vysvětluje postup Havelka.

Jeho časopis je schopen zaplatit až pětimilionový honorář a bere to jako vynikající reklamu. Zatímco v jiných měsících se náklad pohybuje okolo osmdesáti tisíc kusů, květnového čísla s Kobzanovou vyjde čtyřikrát více.

A aby nebylo pochyb - dlouhonohá miss pro rok 2001 se zavázala, že na fotografiích ukáže úplně všechno, a navíc poskytla otevřený rozhovor o svém sexuálním životě. Za to dostala částku mezi dvěma a pěti miliony korun.

Nebudu o tom mluvit!

S Dianou Kobzanovou se dají psát příjemné esemesky, pokud se tedy bavíte o fotbale: "Reggina remizovala s Milánem, ale to jen proto, že jsem seděla v zimě na stadionu s nudlí u nosu a fandila! A rozhovor spolu spácháme - jsem sice blondýna, modelka, která tahá tatínky od rodiny, ale slovo držím."

Bývalá miss tak naťukla svou současnou situaci - žije převážně v jižní Itálii u svého přítele, ženatého reprezentačního fotbalisty Martina Jiránka.

Nakonec slušně odkládá slibovaný rozhovor na neurčito: "Fakt se nezlobte, ale já Leo zatím nechci rozebírat, uškodila bych si."

Další české miss kroutí nad Kobzanovou hlavami, i když ji neodsuzují. Jsou to spíš povzdechy: "I já jsem tím pokušením fotit nahá nebo strávit s někým víkend procházela, ale věděla jsem, že takhle v životě vydělávat nechci," říká někdejší federální miss a současná mluvčí ODS Michaela Maláčová. "Nejsem natolik konzervativní, abych někoho odsuzovala, ale přesto mladé slečny varuju: svléknout se do naha je jednoduché, jenže se tak dostanete na hranici nejnižšího vydělávání peněz."

A podobný názor má i současná miss Kateřina Průšová, která je jinak s Kobzanovou velká kamarádka: "Je to dospělá, svéprávná holka a může si dělat, co chce. I když možná jí to ublíží v kariéře - kdyby byla stará jako Kateřina Kornová, tak se nic neděje, ale jí je dvacet let a může se stát, že přijde o další pracovní příležitosti."

Zapletal: Podáme žalobu

Kariéru jí skutečně znepříjemním, varuje šéf soutěže Miss Miloslav Zapletal.

Před sebou má paragraf, který nesmí žádná úspěšná účastnice soutěže tři roky porušit: "Soutěžící neumožní pořízení obrazového snímku, který by ji zachycoval zcela nebo jen částečně obnaženou."

Zapletal ještě pořád doufá, že fotky Kobzanové nakonec nevyjdou, ale to už je nejspíš nevyhnutelné. A tak uvažuje o postihu: "Můžeme jí formálně odebrat korunku miss a taky dát pokutu až sto padesát tisíc korun."

Tomu by se modelka při výši svého honoráře zasmála, a tak jde Zapletal dál - chce ji zažalovat za poškození dobrého jména soutěže a pak žádat ještě vyšší pokutu.

Proč mu vlastně fotografie tolik vadí?

Kobzanová podle něj ublížila soutěži a některé matky letošních účastnic dostaly strach, že se jejich dcery dají na pornodráhu. "Ale hlavně," dodává, "miss je na mezinárodních soutěžích delegátkou národní kultury, a přece není možné prezentovat se tam takto!"

Nikdy neměl Zapletal podobné problémy, až loni na podzim, kdy Kateřině Průšové vypadlo z odvážného modelu na přehlídce ňadro. Tehdy to ještě bral s nadhledem: "Stane se, přece nebudeme prudérní," říkal.

Ale teď ho už humor přešel.

Nahá Vránová: Jsem šťastná

"Pozor," upozorňuje Miroslav Plzák, "musíme přísně odlišit, jestli se miss nechá vyfotit jako erotický akt, nebo jako porno. Je-li to akt, tak jde jen o věčnou součást výtvarného umění a neměl bych jí to za zlé, ale jakmile jde jen trošku o znázornění sexu, je to nemravné."

Plzák se tak nepřímo zastává menší z obou hříšnic Andrey Vránové, která dala souhlas spíš k lechtivým než vulgárním snímkům. Taky si samozřejmě odnesla mnohem menší částku, za dva dny focení v interiéru kubánské restaurace inkasovala sto tisíc korun.

I Vránovou čeká pokuta, i když se už za porušení smlouvy - prý neúmyslné - telefonicky omluvila. Moc ji to netrápí, ona je se svými akty spokojená: "Když mi Playboy zavolal, řekla jsem si, ty bláho, tak tohle nemůžu odmítnout."

Hnědovláska s výraznými proporcemi dávno ví, že neprorazí mezi vyhublými modelkami, a proto se orientuje hlavně na předvádění spodního prádla. "Nafotit vkusné akty proto není zase takový rozdíl od mé běžné práce, a navíc se dostanu do skvělé společnosti - třeba mezi Cindy Crawfordovou a Naomi Campbellovou."

Do Lea prý rozhodně nikdy nepůjde, protože by se pak nemohla podívat lidem do očí, zato od Playboye si slibuje, že o ni jako o modelku na nějaký čas stoupne zájem. Z něj vytěží co nejvíc a za tři roky ukončí kariéru.

Naposledy dejme slovo psychiatrovi Plzákovi: "V poslední době jsme se utrhli ze řetězu a chceme nahoty až příliš, ale pořád je to lepší než opačný extrém. Já se totiž bojím toho, že jednou někdo znovu přijde s myšlenkou, že jsou akty necudné a kazí dobré mravy. Že se zase vyskytnou tendence té pochybné mravnostní ekologie."

Co může prozradit ženský klín?

Tisk žije nekrvavou, zato pikantní aférou Andrey Vránové a Diany Kobzanové.

Rozhodně v ní nejde o lyrické fotografie, na kterých zahlédneme dívku oděnou jen do vlastního studu, ani o výtvarně čisté umělecké akty. Vždyť Playboy je pánský časopis, a jak pravila první česká playmate mezinárodního vydání Jana Štefánková, "cpát do něj umění je blbost."

A Leo? Na jeho stránkách najdeme nejen nahé ženy, ale mnohdy i svlečené muže, kteří s těmito dámami obcují. Řečeno hantýrkou branže, jde o "explicitní sexuální scény", a Leo je tedy bezpochyby pornografický časopis.

Proč to děvčata udělala? Na tak naivní otázku se odpovídá: "Hádej, můžeš třikrát." Obě dívky bezesporu ovládl pocit, který už dávno hezky vyjádřila postava jedné z rýmovaných aktovek Jaroslava Haška: "Nebudu věčně sedávat u knih, raději zpeněžím, co mám v sukních." A naše missky zpeněžily své dosud skrývané půvaby výhodně.

Zajímavá otázka zní: Neporušily Andrea Vránová a Diana Kobzanová nějaká nepsaná pravidla diktovaná obecným vkusem naší společnosti? Neměly by v pornočasopisech účinkovat pouze pornoherečky, zatímco missky by se procházely po přehlídkových molech a zpěvačky vystupovaly v koncertních síních?

Tohle už v postmoderním sociálním chaosu dávno neplatí. Pornohvězdy nejsou vystrčené do jakéhosi ghetta na okraji společnosti, mezi lidi, kteří mají mizivý morální kredit. Naopak: špičkoví představitelé této profese pronikají mezi statutární celebrity, jako jsou umělci, politikové, sportovci, finančníci i továrníci.

Například Paula Wild, kdysi známá pouze úzkému okruhu fajnšmekrů pro své téměř neomezené anální možnosti, dnes na stránkách seriózních periodik radí spoluobčanům v otázkách životního stylu. Podobné příklady mají i v zahraničí. Snad nejdál to dotáhla Ilona Stallerová alias Cicciolina, italská pornohvězda maďarského původu. Stala se poslankyní italského parlamentu.

Uvedené příklady svědčí o sociálním pohybu, vynášejícím opovrhované outsidery do samého středu společnosti. U našich missek, zejména pak Diany Kobzanové, se však dá mluvit o pohybu opačným směrem, o sešupu z výsluní až na dno, do chamtivé komunity pornomodelek.

Diana v tom není zdaleka sama, podobné příklady mají i v cizích zemích - nikterak půvabná a mladá manželka francouzského ultrapravicového politika Jeana-Marie LePena se nechala nafotit u kuchyňské linky pouze v zástěře a s holou zadnicí. Na její omluvu nutno dodat, že se k tomuto obchodu uchýlila až poté, co se s ní muž rozvedl a přestal ji finančně podporovat. Otázkou samozřejmě zůstává, kam se poděl vyhlášený francouzský vkus.

V našich končinách se dámy z politických kruhů objevují v novinách nahé jedině tehdy, když je bez jejich vědomí vyfotí nějaký paparazzo.

Zpěvačky - to už je jiná. Jako první zahájila počátkem devadesátých let spolupráci s časopisem Leo Bára Basiková a byla to tehdy bomba. Dnes jsou kdysi tak skandální fotky spíš dojemné. Zpěvačka se v ateliéru Lea chovala jako chytrá horákyně - nechtěla být ani oblečená, ani nahá. Vyřešila tedy svou prekérní situaci většinou tak, že se položila na břicho a pásla koníčky, aby nebylo "nic vidět".

Od těch dob však Leo pořádně přitvrdil a teď je na řadě Diana Kobzanová, hmotně dobře zajištěná celebrita, která prostě chtěla mít ještě víc. Šušká se o pětimilionovém honoráři, ale i kdyby to byla pravda, může Kobzanová nakonec spíš ztratit. Tak či onak, čtenáři Lea asi dostanou možnost hádat, který z pěti detailně nafocených dámských rozkroků patří právě Dianě.

Těžký oříšek. Copak rozkrok může vyjádřit osobnost své majitelky, ať už frizurou nebo čímkoliv jiným? V některých případech ano.

Ladislav Verecký