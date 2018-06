Nekonečný chce na Eurosongu zemřít

Při oficiálním odtajnění deseti finalistů druhého ročníku soutěže Eurosong, ze které vzejde jeden vítězný finalista pro letošní Eurovision song contest v Bělehradě, to byl právě Daniel Nekonečný, který si připravil patřičný nástup, hodný jeho pověsti.

Na nosítkách ho přinesli čtyři zdatní "indiáni", okolo tančily exotické tanečnice, a všude létaly zlaté třpytky. "Když mě pošlou do evropského finále, udělám všechno pro to, aby konečně všichni o naší zemi věděli a Praha se stala kulturním centrem Evropy, jako kdysi Paříž," slibuje Daniel. "I kdybych měl na jevišti padnout vysílením a umřít. Takže pro mě můžou hlasovat i ti, co mě nemají rádi, protože to bude můj koncert in memoriam," vtipkuje.



Právě Nekonečného úlety by ovšem mohly překvapit a zaujmout evropské publikum. Na tom se shodují mnozí z realizačního štábu České televize. Speciálně pro soutěž Nekonečný dokonce složil zbrusu novou písničku - jak říká "střiženou soutěži na míru", protože se v ní střídá mnoho světových jazyků.

Iva může oslovit Francouze, Čechomor Poláky

"Nechci nikomu stranit, každý, koho jsme vybrali, má velké šance zaujmout," zdůvodňuje rozličnou směs interpretů dramaturg pořadu Martin Hrdinka. iDNES.cz ale také prozradil taktiku, podle které finalisty volili. "Například Iva Frühlingová zpívá ve francouzštině a je známá u francouzského a belgického publika, tak se dá předpokládat, že jí z těchto zemí můžou poslat hlasy. Stejně tak tu je Čechomor s písničkou v polštině, ke které by se pak mohli přiklonit Poláci a Tereza Kerndlová s anglickou písní osloví všechny, navíc je mladá a hezká na koukání pro kluky," usmívá se Martin. Hodně šancí dává ale také originálním Gipsy. cz, kteří stejně jako Sámer Issa a Markéta Poulíčková (tentokrát jako L.P.B.) bojovali o účast ve finále už loni.



Možná jen účast Čechomoru je trochu překvapující, protože úspěch v zahraničí slaví už léta. Ale i oni pro to mají pádný důvod. "Většina kapel do této soutěže jde, aby se zviditelnila, my jsme do toho naopak šli, abychom pomohli zviditelnit tu soutěž," vysvětluje František Černý. Rozhodně se ale nemíní podřídit komerčnímu vkusu. "Už v tom názvu je něco o písni, tak budeme zpívat. Kdyby tam bylo něco o estrádě, tak by to asi bylo spíš o nějakých tanečkách. My ale zpíváme, tak do toho jdeme s písničkou," uzavírá.