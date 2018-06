Někomu vadí moje popularita, komentuje Gott spisy StB

Tajné dokumenty se týkají událostí z roku 1971, kdy Gott měl psát dopis generálnímu tajemníkovi KSČ Gustávu Husákovi z Německa. Tady pobýval pracovně s bratry Štaidlovými a zvažoval emigraci. Dopisem, kde podporuje normalizaci, si údajně chtěl zachránit kariéru. - čtěte Přál jsem si normalizaci, psal Gott Husákovi, aby mohl zpátky do Československa

Jiný spis zase vydal výpověď psychiatra Zdeňka Dytrycha, který tajné policii sdělil, že populární zpěvák trpí sexuální úchylkou, která je "v některých případech trestná", uvedl server Aktuálně.cz, který dokumenty zveřejňuje.

Několikanásobný zlatý slavík tvrdí, že se s žádnou psychickou chorobou nikdy neléčil. Stejně tak popřel, že by Husákovi psal dopis v takovém znění, které bylo publikováno.

Dopis Karla Gotta tehdejšímu prezidentu ČSSR Gustávu Husákovi.

"Očekávám, že proti mě budou dříve nebo později vedeny další útoky. Není náhoda, že někdo vylovil tyto podivné věci zrovna nyní, když jsem oslavil čtyřicet let svojí kariéry. Zdá se mi to všechno vykonstruované. Už to, že se někdo zajímal, co je v archívech StB vedeno na moji osobu, svědčí o tom, že to byla připravená provokace. Neumím si to jinak vysvětlit," uvedl Gott. "O tomto dopisu jsem až dosud neměl ani ponětí. Nechápu ale, proč se někdo zabývá dopisem, který je starý čtyřicet let," dodal zpěvák.

Gotta se obsah zveřejněných archivních dokumentů velmi dotkl, právní cestou se ale zatím bránit nehodlá. "Není příjemné čelit podobným věcem. O trestním oznámení ale zatím neuvažuji. Domnívám se, že bych tím vůbec ničeho nedosáhl. Navíc ani nevím, koho bych vlastně měl za tyto nepravdivé informace žalovat. Je to všechno už velmi dávno," myslí si zpěvák. "Chci se pouze věnovat svojí práci a svojí rodině. Nic jiného pro mě nemá smysl," uzavírá Karel Gott.

Větší část české veřejnosti se za svého národního idola postavila. Vyplývá to alespoň z ankety iDNES.cz, do níž se po zveřejnění prvních informací zapojilo téměř 17 tisíc hlasujících. Na otázku, zda-li odsuzujete Karla Gotta za jeho loajalitu ke komunistickému režimu, kliklo víc než 10 tisíc na odpověď NE.

