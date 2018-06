Několik triků s květákem

Milovníci smaženého květáku prožívají každoročně v době, kdy se jejich oblíbená pochoutka objeví na jídelních lístcích restaurací, těžké dilema. Riskovat, nebo neriskovat, objednat, nebo neobjednat? Dostanu na porci alespoň tři velké růžice, nebo kuchař obalil naráz půlku uvařené květákové hlavy? Většinou se pravdivá ukáže druhá varianta. Důvod je nasnadě - v kuchyni ušetří vejce, strouhanku, olej a především práci. Usmažte si raději květák doma. A navzdory restaurační praxi a snad i všem kuchařským knihám jej nemusíte ani předem povařit. Pokud květák rozeberete na opravdu malé růžičky (zhruba 25 mm v průměru) a nebudete jej dělat příliš prudce,zkřehne dostatečně při samotném smažení. Navíc zůstane lehce křupavý, a tedy chutnější. Oprávněná námitka zní: obalovat takhle malé růžice byť jen pro čtyři strávníky je práce, která by měla být zadávána v kartouzách odsouzencům alternativně k lepení pytlíků a draní peří. Tady je namístě pomoci si při obalovacím trojskoku drobným trikem. Mouka bude bez problémů, z misky s rozšlehanými vejci vylovte vždy několik růžiček najednou malým cedníkem, nechte trochu okapat, vyklopte do mikrotenového sáčku zpola naplněného strouhankou a vylovte. Ušetříte si čas, nervy a vaječnostrouhankové nátlapky na prstech. Jaké jiné varianty přípravy květák skýtá? Klasickou - uvaření, přelití rozpuštěným máslem a posypání osmaženou strouhankou - ponechejme raději chřestu a pórku, květák není chuťově tak jemný. Lepší, navíc poživatelné zatepla i zastudena, jsou květákové placičky. Květák (předem dobře propláchnutý ve studené vodě, což samozřejmě platí pro všechny recepty) uvařte téměř doměkka, nadrobno posekejte, lehce opepřete a okořeňte špetkou muškátového květu, přidejte žloutky,z bílků ušlehaný sníh a tolik strouhanky, aby směs dostala hustotu, při které z ní lze tvarovat menší placičky a smažit je po obou stranách v rozpáleném tuku. Chuťově výraznější je úprava, při které květák vcelku uvaříte dopoloměkka, mezi růžice zastrkáte úzké špalíky uzeného masa, přelijete květák bešamelem připraveným z másla, mouky a mléka, posypete strouhaným sýrem a v troubě zapečete. Stará dobrá Magdalena Dobromila doporučuje ke květáku i omáčku z máslové jíšky zředěné vodou z vaření květáku a doplněné smetanou a rozkvedlanými žloutky. Pak už je ovšem lepší začít přípravu podušením pokrájených kuřecích nebo krůtích prsíček a kromě drobných růžiček květáků k nim do omáčky přidat i hrášek. Dostaneme tak výborné ragú, které volá po širokých nudlích nebo malých žemlových knedlíčcích. V něm už ovšem květák není sólistou, ale jen jedním ze spoluhráčů.