Někdy stačí maličkost

Dát důraz na doplňky, účes apod. Úzká ramena naopak rozšíří vycpávky, bohatší rukávy v hlavici, lehké materiály, lodičkové výstřihy, sedla a především vhodné podprsenky. Tmavší halenky bez kapes, delší kazaky a vesty, rovná saka, světlé dolní části oblečení, dokonalé límce a především volnost mohou částečně ukrýt příliš bujné poprsí. Plnější kulaté bříško si říká o oděvy pohodlné v pase, raději šaty než sukně, jednobarevné oděvy z nemačkavých tkanin s pozorností upřenou k oblasti krku, ramen a rukou. Žádné boční kapsy a pásky. Velký zadeček ukryjí splývavé materiály, rovné sukně a kalhoty s pasem do gumy, dlouhé haleny, kabany a vesty. Výraznější barvy se využijí v partiích krku, hrudníku a ramen. Chuť na vysoké podpatky je nutné si nechat zajít. Většina nadměrných velikostí je vyráběna pro průměrně vysoké a vyšší ženy. Při úpravách této konfekce pak dochází k proporčním změnám a posunu detailů. Náprsní kapsa směřuje do pasu, boční kapsy se nacházejí na stehnech, po odstřižení zmizí zdobné manžety rukávů apod. S tím je nutné při nákupu počítat. Pozor také na změť značení velikostí, bez řádného vyzkoušení a za denního světla je lepší se konfekci vyhnout. Elastické kalhotky s dlouhou nohavicí, punčocháče s vyztužením bříška stahující zadeček a boky či dobře tvarované pohodlné podprsenky je nutné brát jako nezbytný konstrukční prvek oděvu, na kterém nelze šetřit. K zahození není ani znalost vlastního barevného typu pro adekvátní líčení. Ženu vyznávající klasiku nelze nutit do bohémské kreativity nebo diblíkovských oblečků teenagerů. Romantickou duši lze těžko spoutat strohým tradičním oblečením bez puncu originality. Proto i osobnostní typ a založení je třeba brát v úvahu. Pokud se podaří skloubit osobnost s vhodným oblečením, pravidelnou údržbou těla, pleti, vlasů, tělesnou kondicí a adekvátním sebevědomým vystupováním, bude to dobrý signál i pro okolí. Začne vás vnímat jako dokonalého suverénního člověka s elánem a vitalitou, u něhož nějaké odlišné proporce nehrají žádnou roli a problémy s tím spojené odnese minulost.