Mezi modelkami si připadám jako v drůbežárně, říká Erbová

"Modeling se od doby, kdy jsem začínala, posunul někam jinam. Chodit někde v kasinu mezi stoly nebo na diskotéce mezi osmnáctiletými opilými lidmi se mi jako mámě a v mém věku už nechce," řekla Erbová v rozhovoru na Frekvenci 1 s tím, že si přehlídky už vybírá.

Někdy si totiž připadá mimo. "Když jsi v šatně, tak je to jako v drůbežárně. Já nevím, jestli je to tím, jak je to tam nakombinované, že jsou tam holky o třináct nebo deset let mladší, ale já si tam připadám doslova jako stará kráva, která je jinde. Ale občas to vydržím, když tam jdu na dobrou práci," postěžovala si Erbová.

Gábina Dvořáková, Vlaďka Erbová a Agáta Hanychová

Někdy ale přehlídku odmítne i kvůli konkrétnímu člověku. To se jí stalo v Náchodě, kde měla předvádět spolu s Agátou Hanychovou. "My jsme měly problémy s Agátou, protože je občas prostořeká," vysvětlila Erbová.

"Já ji měla ráda. Pak mě ale mrzelo, že vyprávěla, jaká jsem "nematka". Soudila něco, co neznala. Sáhla mi na mateřství a to se mě dotklo. Jako máma si připadám stoprocentní a pro svoji dceru dělám, co můžu," dodala.

Vlaďka Erbová s dcerou Viktorkou

Svou šestiletou dceru vychovává společně s Tomášem Řepkou, který si ji prý zamiloval. "Ona ví, že je maminka šťastná, že se k nám Tomík přidal. Bere ho jako kamaráda, protože pořád miluje svého tátu, což je naprosto v pořádku. Tomáš má obecně strašně moc rád děti. A mám pocit, že Viktorii taky miluje, což jsem moc ráda," uvedla.

Tomáš Řepka a Vlaďka Erbová

Ke sporu s dětmi Tomáše Řepky, které napsaly do bulvárních deníků otevřený dopis o tom, že se o ně Řepka nestará a nelichotivě se zmiňovaly i o jeho partnerce, se Erbová vyjadřovat nechtěla. "Já na to nemám asi příliš hezký názor, takže bych ho raději neříkala," prohlásila.

"Děti znám z fotek, osobně jsem je viděla dvakrát, při nějaké přestřelce, kdy jsme se potkali všichni dohromady. Což nebyla situace, u které by ty děti měly být. Ony mě zaznamenaly v situacích, kdy se hádají dospělí. Takže mě asi nemají rády," dodala Erbová.