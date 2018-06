Občas se člověku stane, že ve svém okolí zaslechne jméno či název, které běžně zná. Jenže někdy je všechno trochu jinak.Víte například, co je NAUTILUS?Většina lidí si pod tímto označením představí slavnou ponorku kapitána Nema. Jules V erne si však toto jméno nevymyslel jen tak, svou inspiraci našel v přírodě. Nautilus je totiž měkkýš z třídy hlavonožců, který žije ve spirálové mušli. Pokud vám dnes bude někdo Nautila nabízet, nebude to ponorka, ale nový "námořnický projekt" pro muže. Zahrnuje celou řadu výrobků se společným jmenovatelem, kterým je moře - například osušky, sluneční brýle, šály, ale také kravaty, holicí soupravy nebo toaletní vodu a další kosmetické přípravky. Aqua Nautilus po moři dokonce voní, protože jde o takzvanou vodní vůni s výrazným zastoupením cedrového dřeva a tabáku. Můžete mít pocit, že cítíte dřevo vyplavené na mořský břeh. Flakon má tvar pacholete. To však nemá nic společného s dítětem! Jde o označení typického přístavního kůlu, ke kterému se uvazují lodě. Prostě všechno je jinak...Znáte MATIS?Jestliže se domníváte, že řeč bude o maličkém vozítku do města, pak se mýlíte, ten má na konci "z". Slovo "matis" pochází z řeckého "matare" a znamená "vidět". Zvolil si je Robert Walock jako jméno své kosmetické firmy. Za třináct let existence je skutečně "vidět" za řadu Unique určenou pro náročnou pleť získala firma letos kosmetického Oscara. Už před časem pak spotřebitelé udělili salonu Matis v Paříži cenu časopisu Officiel de la beaute za nejlepší kosmetickou péči.A co takoví BROUČCI...Ne, kdepak, nepůjde ani o Karafiátovu knížku, ani o jiný hmyz. Pouze Giacomo Mazzieri miloval své dva syny Angela a Marca tak, že se nemohl rozhodnout, po kterém svou firmu na výrobu kožených kabel a doplňků pojmenuje. A protože Italové své děti zbožňují a něžně oslovují, vznikla už před více než dvaceti lety firma "Coccinelle" neboli "Broučci". Dnes je třetím největším výrobcem bot a doplňků ve střední a vyšší kategorii v Itálii s více než devíti sty prodejnami po celém světě. Broučci jsou prostě přičinliví.