Někdejší Miss sympatie Taussigová čeká miminko

"Možná jste si říkali, že jsem dnes snědla o pár knedlíků víc k obědu, ale není to tak. Důvodem mého rostoucího bříška je to, že budu maminkou," svěřila se šťastná Taussigová. "Jsem ve čtvrtém měsíci. Miminko je chtěné a moc se na něj s manželem těšíme," dodala kráska.

"Loučím se s molem, ale ne s produkcí. I nadále budu organizovat další ročníky této charitativní akce a jiné módní přehlídky," slibuje. A k tomuto rozhodnutí má také pádný důvod, protože její akce jsou nadmíru úspěšné. "Dnes se podařilo vybrat historicky nejvyšší částku a to 360 tisíc korun, které poputují na konto novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem," prozradila s nadšením.

Kateřina Konvalinka Průšová Vlaďka Erbová

"Za těch pět let, co tuto akci pořádám, jsme dohromady získali více než milion korun. To je úžasné," raduje se.

A spolu s ní i ostatní krásky, které její akci podporují už několik let. Nechyběla Vlaďka Erbová, Kateřina Konvalinka Průšová, Iveta Lutovská, Bára Kolářová, Zuzana Štěpanovská, Lilian Sarah Fischerová či Veronika Chmelířová.

Modelky a missky pomohly dětem

Stejně jako v minulých ročnících se i letos všechny modelky zúčastnily kromě samotné módní přehlídky v ústeckém divadle také návštěvy zmíněné Masarykovy nemocnice, kde potěšily nemocné děti nejen svou přítomností, ale také hračkami. Silným zážitkem byla zejména návštěva oddělení s nedonošenými miminky.

V obklopení dětí si nejvíce libovaly modelky Iveta Lutovská a Hanka Mašlíková, které se netají tím, že by rády v náručí chovaly už svá vlastní miminka. Je tedy otázkou času, kdy i tyto krásky podpoří babyboom mezi českými celebritami.