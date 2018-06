VIDEO: V Praze na Pankráci vyrostla nejvyšší věž z lega

"Abych pravdu řekla, ze země to vypadá nižší, než to je. Když jsme vyjížděli, a viděla jsem značku 15 metrů, tak jsem se zhrozila, že jsem teprve v půlce. Nahoře bylo větrno a věž se kývala. Ale cítila jsem se bezpečně," popsala skifařka Knapková, která si s legem hrála jako malá.

Právě ona položila na vrchol poslední kostičku. Dohromady jich bylo potřeba asi půl milionu. Celou věž pak přeměřili komisaři z Dánska.

Poslední kostičku umístila na rekordní věž skifařka Miroslava Knapková.

Věž zůstane před obchodním centrem na Pankráci do pondělí, kdy se bude bourat. "Kdo by měl zájem přijít bourat, může. Jednotlivá patra budeme sundavat, kostičky budeme rozebírat a posílat zpět do Dánska," řekla obchodní zástupkyně Lega Markéta Zahradníčková.

Poprvé se věž z lega stavěla v roce 1988 v Londýně a měřila 15,2 metru. Od té doby se tato akce uskutečnila v řadě měst po celém světě a rekord byl překonán už více než třicetkrát.

Další stavění věže se uskuteční příští rok na jaře.