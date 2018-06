Rychtář neuspěl s dovoláním proti trestu za napadení Macury

Incident se stal v červenci 2013 před psychiatrickou léčebnou Bohnice v Praze. Na Macuru, fanatického obdivovatele Bartošové, začali otec a syn Rychtářovi nejprve pokřikovat. Vyčítali mu jeho chování ke zpěvačce. Nakonec jej několikrát udeřili otevřenou dlaní do hlavy.

V dovoláních tvrdili, že závěr Městského soudu v Praze o naplnění skutkové podstaty výtržnictví je v rozporu se zásadou, dle které musí soudy vždy v pochybnostech rozhodovat ve prospěch obžalovaného. Konkrétně poukazovali na to, že výpovědi svědků a Macury si navzájem odporovaly.



Macura se s Rychtářem a jeho synem porval několikrát. Záběry jsou z incidentu na koncertu Ivety Bartošové v listopadu 2013.

Macura podle dovolání dostal maximálně několik pohlavků, což prý nemohlo nikoho na místě činu pohoršit. Městský soud v Praze tak prý měl zvážit, zda Rychtářovi nespáchali pouze přestupek.



„Nejvyšší soud po projednání rozhodl, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, proto dovolání obviněných odmítl jako zjevně neopodstatněné," uvedl Knötig. Podrobnosti z odůvodnění zatím soud nezveřejnil.



Bartošová si Rychtáře vzala v roce 2013. Žila s ním až do své dubnové sebevraždy. Macura se v médiích pasoval do role ochránce Bartošové, s Rychtářem měl konflikty opakovaně. Když loni v létě Macura odvezl Bartošovou do Itálie, Rychtář to označoval za únos.