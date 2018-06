Nejvyšší soud: Pohlavním stykem jsou i dotyky v peep show

16:25 , aktualizováno 16:25

Za pohlavní styk je podle Nejvyššího soudu možno považovat i dotyky od zákazníků v peep show. Nejvyšší soud to konstatoval, když se zabýval případem tří mužů z východních Čech, kteří byli obviněni z obchodování se ženami. Podle obvinění muži v letech 1995 až 1997 vylákali a dopravili do USA nejméně 30 žen, které tam vystupovaly v peep show. Pro naplnění trestného činu obchodování se ženami trestní zákon mimo jiné vyžaduje, aby pachatel do ciziny ženu zlákal, najal nebo dopravil, aby jí tam "bylo užito k pohlavnímu styku s jiným".