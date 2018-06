nejvyšší čas zazimovat begonie

I když je letošní podzim mírný, nastává čas ustlat begoniím k zimnímu spánku. Týká se to hlíznatých begonií: opatrně je vyjměte z půdy stonky odřízněte přibližně pět centimetrů nad hlízou. Hlízy pak uložte na lísky nebo do bedniček do teplé a dobře větrané místnosti, kde za několik dní oschnou. Teprve potom z nich opatrně odrolte hlínu, zasypejte je rašelinou a uložte v chladném sklepě, kde nemrzne. Zimní spánek jim nekončí s prvním jarním dnem, ale už v únoru, kdy se probouzejí do vegetačního období. Tak jak zvolna odkvétají a zasychají, můžete seříznout a odnést z balkonů i ostatní rostliny. Letničky, jako jsou petunie, surfinie, supertunie a další květiny z jejich příbuzenstva by však s koncem sezony měly bez milosti putovat na kompost. Je sice možné připravit si řízky k množení, v nich však mnohdy do příštího roku přežívají i virové choroby. Proto je lepší neskrblit, koupit si na jaře v zahradnictví sáček se semínky a začít znovu od začátku.