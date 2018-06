nejvyšší čas přepíchnout dvouletky

V okrasné zahradě už na načase myslet na příští rok. Macešky, sedmikrásky, pomněnky, fialy a další dvouletky už stačily od červnového nebo červencového výsevu vykouknout z hlíny a trochu povyrůst, takže potřebují přepíchnout, aby měly dostatek místa. Ty méně vzrůstné se rozsazují do přibližně dvaceticentimetrového sponu, fialy by měly mít rozestup zhruba třicet centimetrů a zvonky si nebudou překážet, když na sebe budou mávat z půlmetrové dálky. I ozdobné dřeviny, které už mají kvetení dávno za sebou, spotřebují spoustu vody. Pokud se právě nad krajinou nevalí mraky plné vydatných dešťových kapek, potřebují dřeviny zálivku. Každodenní pokropení hadicí, jaké se líbí trávníku nebo rajčatům, ovšem stromům nestačí: jejich kořeny si berou vodu z půlmetrové nebo i větší hloubky a tam k nim sprška z hadice nedoteče. Stromy stačí zavlažit jednou za několik dní, ale zato vydatně: buď několika kbelíky vody, nebo podmokem. K tomu může posloužit volně položená hadice, z níž vytéká jen tolik vody, kolik se stačí vsáknout. Voda by neměla mířit přímo ke kmeni stromu, ale spíš k místům pod obvodem koruny - tam je nejvíc kořínků, které si umějí vodu nabrat.