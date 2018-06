nejvyšší čas odštípnout a zasadit odnože jahod

Po sklizni jahod je načase uklidit i záhon, na kterém vyrostly. To se týká hlavně odstranění odnoží, které se po vyrýpnutí promění v sazenice, jež zaplní nové jahodiště. Vyberte si odnože od zdravých rostlin, které měly letos slušnou úrodu. Sazenice by měla mít aspoň tři vyvinuté listy a rozvětvený, silný kořenový systém. Sazenice vyrýpněte, zkraťte jim šlahoun na minimum a očistěte je od zaschlých nebo poškozených listů. Nejlepší je přesadit je rovnou na jejich nové místo - ale pokud to z nějakých důvodů nejde, namočte je před zasazením na pár hodin do vody. Jahody se sázejí do předem zryté půdy, na záhon, kde aspoň čtyři roky předtím jahody nerostly. Při sázení hraje podstatnou roli i hloubka: kořenový krček by neměl být ponořen, ale ani vyčnívat z půdy. Na to, co pokvete příští rok, už by měli myslet i ti, kdo mají rádi záhony obroubené maceškami nebo pomněnkami. Vysévejte je mělce do dobře prokypřené půdy. Rané odrůdy, které rozkvetou už na podzim, se přesazují v září, pozdnější vydrží na svém stanovišti až do jara.