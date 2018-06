Nejvyšší čas... .

okrasných dřevin. Stromky a keře se vysazují do dostatečně hluboké jámy, předem prolité vodou, takže kořenový bal se pokládá do bahnité zeminy. Půda se obohacuje kompostem nebo rašelinou. Hned po přesazení nezapomeňte na zálivku, každodenní přísun vody by měl nový stromek dostávat ještě po několik dalších týdnů. Vyšším druhům nebo kultivarům během zimy přijde vhod opora, zvlášť na stanovištích, která nejsou chráněna před větrem. Můžete je přivázat ke kolíku, který zatlučete do dna jámy dřív, než zasadíte strom - jinak by se mohly poškodit kořeny. Pokud sázíte vzrostlé jedince nebo sloupovitě rostoucí formy, pak je můžete upevnit pomocí tří nakloněných kůlů svázaných do vysokého trojúhelníku. Po sklizni plodů také nastává čas pro přihnojení ovocných dřevin. Jabloním, hrušním i peckovinám prospěje jednou za tři až pět let přihnojení hnojem nebo kompostem, které nahradí příděl průmyslových hnojiv..