nejvyšší čas...

Nejen zeleninový záhon, ale i římsa si žádá pozornost. Abyste měli v kuchyni po ruce čerstvé přísady i tehdy, až budou záhony pod sněhem, vysaďte si včas aromatickou zeleninu do květináčů nebo do petrželáku - nádoby s postranními otvory pro rostliny. Už název napovídá, že se v něm daří petrželi, ale také pažitce, dobromysli, listovému celeru, majoránce, levanduli, šalvěji či rozmarýně. Vysaďte je do polopropustného zahradnického substrátu s dostatkem živin - a kdyby vám snad hrnec s kořením nepřipadal dostatečně atraktivní, můžete je doplnit některou kvetoucí rostlinou. Vysadit - nebo přesazovat - se mohou cibulovité kosatečky, blízcí příbuzní kosatců. Známkou, že by jim prospělo přesazení, bývají žluté listy, které se objevují během vegetační sezony, spolu s úbytkem květů. V takovém případě vyjměte cibule z půdy, očistěte je, rozdělte a vysaďte na slunné místo s propustnou půdou. Drobné květy kosatečků nejlépe působí v malé skupině, proto rostliny při výsadbě sdružujte do shluků přibližně po pěti rostlinách.