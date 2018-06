Herzigová pobouřila své londýnské sousedy přestavbou domu

Osmatřicetiletá Herzigová již dostala povolení na přestavbu suterénu, která by měla udělat prostor pro kuchyň a obývací pokoj. Nedávno pak podala další žádost o povolení stavebních změn. Podle listu London Evening Standard by ale znamenaly prakticky úplnou likvidaci původního domu, z něhož by zůstala jen fasáda.

Zastupitelstvo čtvrti Kensington a Chelsea žádost již jednou zamítlo, ale Herzigová se odvolala. Konečný verdikt má radnice vynést 19. května.

Výbor místních obyvatel si najal právníka, který by jim pomohl bojovat proti návrhům na přestavbu, jež by podle nich trvala rok a půl. Výbor také poslal Herzigové petici, kterou podepsalo 80 lidí, ale česká modelka na ni neodpověděla, uvedl London Evening Standard.

List citoval devětašedesátiletého Nicka Tarlinga, který vede opozici proti plánům Herzigové. "Je to velmi úzká ulice a kvůli množství stavebního materiálu a vyvážené zeminy by to ochromilo celou oblast. Nikdo by se nemohl dostat ven ani dovnitř. Lidé mají pocit, že je velmi bezohledná," řekl Tarling na adresu modelky.

Rodačka z Litvínova před dvěma týdny porodila svého druhého syna Philipa. Podle londýnského listu Herzigová s rodinou nyní v Chelsea nebydlí.