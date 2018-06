Nejvtipnější pár ve Varech: Pawlowská a Hlaváčová mají projekt Big Big

Halina Pawlowská navíc prozradila, že hodlá příště přijet do Varů se svým filmem.

"Už jsem film napsala. O čem bude? Kdybych to řekla jednoduše, tak o vášni, která se nakonec vždy vyplatí," prozradila Pawlowská. Ráda by se s ním pak do Varů dostala, protože se jí to jako scenáristce dosud nepovedlo. "Já jsem tady neměla film. Můj poslední, který jsem napsala, byl v roce 1995 a v té době ještě Karlovy Vary nebyly áčkovým festivalem. Toužili jsme být ve Varech, ale Jirka Bartoška teprve začínal plnit svou misi a my měli náš film v Moskvě a tam jsme vyhráli první cenu," dodala.

Na festival Pawlowskou osobně pozval jeho prezident Jiří Bartoška a ona zase pozvala svou kamarádku Yvettu Hlaváčovou. "Yvettu znám v její sportovní kariéře i jako spisovatelku, protože napsala bezvadnou knížku Rebelka. A pak mě napadl projekt BB jako Big Big (Velká Velká), a to je projekt, o kterém nebudu prozrazovat žádné podrobnosti, jen že je světového nadstandardního formátu," uvedla Pawlowská.

Halina Pawlowská a Jiří Bartoška Yvetta Hlaváčová a Halina Pawlowská se na závěrečném večeru filmového festivalu dobře bavily.

Společně si obě dámy v Karlových Varech užily všeho, co toto lázeňské město v době festivalu nabízí, od filmů přes procházky až po večírky. "Užíváme si večírky doslova z plna hrdla. Až tak, že mě bolí hlava," smála se Pawlowská.

Nevynechaly ani nákupy a Yvetta Hlaváčová přišla na závěrečný večírek celá v novém. "Šaty i kabelku jsem koupila tady. Známá značka to je, až mi zaplatí, tak řeknu která," prohlásila s úsměvem.

Na večírku zazářila ve své antické róbě i zpěvačka Olga Lounová. "Jsem tváří butiku, který tyto šaty půjčuje. Musím je tedy vrátit, ale jsou nádherné, chtěla jsem vypadat zase trochu jinak, víc romanticky," řekla zpěvačka, která na večírek přišla v doprovodu své manažerky.

Olga Lounová na závěrečném večeru 46. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Na skok se zastavil také moderátor závěrečného večera Marek Eben, který si tento ročník velmi pochvaloval, i když se nevyhnul jednomu drobnému přeřeknutí, když diváky uvítal omylem na zahajovacím večeru.

"To je klasická situace, že máte nějaký úvod, pak jste rád, že jste ten úvod řekl, oddechnete si, že teď už přijde jen ta běžná věta, že vás vítám na ukončení a řeknete místo toho zahájení. Samotného mě to překvapilo. Rozhodně bych ale nechtěl, aby to bylo zahájení. Jsem rád, že si mohu trochu odpočinout," řekl Eben. Z večírku se brzy vytratil a s manželkou a se psem směřoval na chalupu, kde bude trávit svou dovolenou.