Nejvíce sexy je Britney Spearsová

Britney tak z prvního místa vytlačila loňskou vítězku Halle Berryovou, která letos klesla na šestou příčku.

Britney si z loňského třetího místa polepšila hlavně díky mediálně vděčné svatbě s přítelem z dětství Jasonem Alexandrem, která byla ovšem po dvou dnech anulována.

Body jí určitě získalo i dovádění s Madonnou - ať už šlo o polibek na jevišti při předávání cen MTV nebo o jejich společný videoklip Me Against The Music.

"Britney má za sebou úžasných, i když kontroverzních 12 měsíců, ale navzdory všemu vždy zůstala sexy," říká šéfredaktor časopisu David Davies.

Beyoncé skončila třetí

Z loňského čtvrtého poskočila na druhé místo britská zpěvačka Rachel Stevensová, která počátkem dubna oslaví 26. narozeniny. Poslední z "medailistek" je její dvaadvacetiletá americká kolegyně Beyoncé Knowlesová, která si oproti loňsku polepšila o dvanáct míst.

První pětku uzavírá jednatřicetiletá americká herečka Carmen Electra a dvacetiletá australská zpěvačka Holly Valanceová - ta loni skončila druhá. V první desítce jsou dále na sedmém místě herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová, modelka Katie Priceová alias Jordan a herečky Angelina Jolieová a Elisha Cuthbertová.