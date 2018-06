Nejvíce peněz mají bohaté dědičky

Dědičky

Platí to i pro dvě nejbohatší ženy světa Alice a Helen Waltonovy, z nichž každá má na svém kontě 16,5 miliardy dolarů. Zakladatel největšího obchodního řetězce Wal-Mart Sam Walton své dceři Alici, manželce Helen a dalším členům rodiny po své smrti zanechal podíl v kolosu, který navštíví každý týden 100 milionů zákazníků.



Z osmatřiceti procent akcií, jež rodina Waltonů ve Wal-Martu stále vlastní, i když do řízení firmy již v podstatě nezasahuje, patří Helen a Alici největší podíl. A to je činí nejbohatšími ženami pod sluncem.



Na paty jim šlape i nejbohatší Evropanka - osmdesátiletá Francouzka Liliane Bettencourtová. I ona svůj majetek zdědila. Po manželovi, jenž vytvořil kosmetické impérium L'Oreal. Ovládá 53 procent akcií této firmy, zbytek vyměnila za tři procenta v potravinářském kolosu Nestlé. Dohromady mají tyto podíly hodnotu okolo 15 miliard dolarů.



Dědičkou je i Birgit Rausingová, které dohromady s dcerou Kirsten a syny Jornem a Finnem spadl do klína majetek ve výši skoro 13 miliard dolarů. Ten jim po své smrti před dvěma lety odkázal švédský magnát Gad Rausing, jenž vytvořil "obalovací" impérium, společnost Tetra Laval. Ta vyrábí obaly, hlavně na potraviny, a také plastové láhve a úspěšně je vyváží takřka do celého světa.



Po Rausingové jsou na žebříčku každá s majetkem přes deset miliard dolarů sestry Barbara Cox Anthonyová a Anne Cox Chambersová. Jak napovídá jejich prostřední rodné jméno, mají něco společného s mediálním kolosem Cox Enterprises, jemuž patří v USA 17 deníků, třicet dalších magazínů, patnáct televizních stanic a 81 rozhlasových kanálů a ročně dosahuje tržeb okolo deseti miliard dolarů. Sestry Coxovy, jimž oběma je již přes osmdesát let, zdědily své bohatství od otce, jenž Cox Enterprises založil a přenechal jim po své smrti v 50. letech 98 procent akcií.



Barbara Cox Anthonyová si již užívá zaslouženého důchodu na Havaji, její syn James Kennedy převzal řízení firmy. Anne Cox Chambersová se také spíše věnuje svému oblíbenému zahrádkaření. Dříve však byla velmi aktivní v politickém dění. Je známou podporovatelkou Demokratické strany a za dob prezidenta Jimmyho Cartera byla americkou ambasadorkou v Belgii.



I jméno další miliardářky napovídá, kde se vzalo těch deset miliard dolarů, jež má na kontě. Jacqueline Marsová společně se dvěma sourozenci zdědila po svém otci podíl ve firmě, kterou zná asi každý milovník sladkostí. Nebo také chovatelé domácích mazlíčků. Alespoň v Americe určitě. Společnost Mars totiž prodává ročně tolik tyčinek Mars, Milky Way nebo lentilek M&Ms či plechovek se žrádlem pro psy a kočky pod značkami Whiskas, Sheba nebo Pedigree, že dosahuje tržeb okolo 15 miliard dolarů.



A podobně zbohatly i další. Jen tak namátkou: Johanna Quandtová, třetí manželka a pak vdova po Herbertu Quandtovi, jenž zachránil automobilku BMW před bankrotem. Quandtová vlastní sama skoro 17 procent akcií německého výrobce luxusních vozů, a to ji řadí s majetkem 3,4 miliardy dolarů na dvanácté místo žebříčku.



Hned za Quandtovou jsou seřazeny další dvě ženy z rodinného klanu Waltonů - neteře zakladatele Wal-Martu Nancy Waltonová a Ann Walton Kroenkeová. Mezi ně se vklínila pouze americká pokojská polského původu Barbara Piasecka Johnsonová, která si vzala syna zakladatele společnosti Johnson&Johnson. A tak by šlo v seznamu pokračovat dále až do jeho konce.



Také ženy umějí podnikat

I mezi světovými miliardářkami se tu a tam najde žena, která dokázala alespoň část svého majetku vydělat sama. I v těchto případech často pomohly do začátků peníze zděděné nebo získané třeba při rozvodu. Ostatně jistě právem se říká, že získat první milion je nejtěžší, a pak už to jde.



Ale i ženy, ačkoliv jich je mezi nejbohatšími lidmi světa dost málo, umějí vydělávat peníze. Dokazuje to třeba Abigail Johnsonová, která společně se svým otcem Edwardem vede jeden z největších investičních fondů v USA Fidelity. Jistě, otec jí zřejmě v začátcích pomohl. Abigail však začínala ve firmě takřka od píky a od té doby, co stanula v čele fondu spravujícího aktiva ve výši 770 miliard dolarů, si ji odborníci jen chválí a považují ji za nejmocnější americkou finančnici.



Nejbohatší ženy světa Jméno (věk) Majetek země zdroj bohatství obor (v mld. USD) 1.-2. Alice Waltonová (54) 16,5 USA Wal-Mart obchodní řetězec

1.-2. Helen Waltonová (83) 16,5 USA Wal-Mart obchodní řetězec

3. Liliane Bettencourtová (80) 14,5 Francie L'Oreal kosmetika

4. Birgit Rausingová (?) 12,9 Švédsko Tetra Laval obaly

5. Barbara Cox Anthonyová (79) 10,3 USA Cox Enterprises média

6. Anne Cox Chambersová (83) 10,3 USA Cox Enterprises média

7. Jacqueline Marsová (64) 10,0 USA Mars potravinářství

8. Abigail Johnsonová (41) 8,2 USA Fidelity investiční fondy

9. Susanne Klattenová (41) 5,3 Německo BMW automobilka

10. Charlene de Calvalhová (48) 3,7 Nizozemsko Heineken pivovar

11. Antonia Johnsonová (59) 3,6 Švédsko Axfood obchodní řetězec

12. Johanna Quandtová (75) 3,4 Německo BMW automobilka

Nejbohatší hvězda? Oprah Winfreyová



Ženy, které vlastní miliardy

Majetek, který zdědila, dokáže i přes určitou krizi na akciových trzích stále navyšovat. Nynějších více než osm miliard dolarů ji tak řadí na osmé místo mezi nejbohatšími ženami. Na vavřínech neusnula ani její švédská jmenovkyně Antonia Johnsonová. V čele společnosti Axel Johnson Group, kterou založil její dědeček a jejíž řízení převzala po svém otci, stojí již dvacet let.



Během této doby dokázala z firmy udělat kolos, který působí v energetice, nemovitostech či telekomunikacích. Rodina ovládá i polovinu třetího největšího obchodníka s potravinami ve Švédsku, společnosti Axfood. I přes svých šedesát let zůstává vášnivou milovnicí jízdy na koni. Je členkou mnoha charitativních organizací a s majetkem 3,6 miliardy dolarů začíná druhou desítku nejbohatších žen. Tu první končí ještě další dvě ženy, které se aktivně podílejí na řízení firem, jež zdědily a jež jim přinesly obrovský majetek.



Susanne Klattenová je dcerou zachránce automobilky BMW Herberta Quandta a jeho třetí ženy Johanny Quandtové, která také v žebříčku figuruje. Osmačtyřicetiletá Susanne Quandtová zdědila 12,5 procenta akcií automobilky a polovinu farmaceutické společnosti Altana. "Proslavila" se tím, jak odmítala, aby se jí zděděný majetek míchal do osobního života. Svému nastávajícímu Werneru Klattenovi, bývalému zaměstnanci automobilky, kde sama pracovala, prozradila, že je z rodiny Quandtů, až po svatbě.



V BMW sedí dodnes v dozorčí radě a aktivně se podílela například na odvolání bývalého výkonného šéfa automobilky Bernda Pischetsriedera a jeho zástupce Wolfganga Rietzleho po nevýhodné fúzi s britským Roverem na konci 90. let minulého století. Podobně převzala žezlo v rodinné firmě i nejbohatší Nizozemka Charlene de Carvalhová. Po svém otci Freddiem totiž převzala kontrolní, čtvrtinový podíl ve čtvrté největší pivovarnické skupině na světě, v Heinekenu. A to jí dává majetek ve výši 3,7 miliardy dolarů.



Původně nechtěla štafetu převzít a chtěla se v klidu věnovat svým pěti dětem. Když její otec zemřel, musela toto rozhodnutí změnit. Alespoň do té doby, než vyroste její nejstarší syn. Sama totiž rodinný podíl v Heinekenu prodávat nechce, a dokonce se začala aktivně "míchat" i do klíčových strategických rozhodnutí, kam se bude firma ubírat. Včetně toho, že se začne v Heinekenu znovu vyrábět silnější pivo pro britský trh. Tak jako za dob jejího dědečka.



Rarity na závěr

Jednou z nejkurióznějších členek elitního klubu miliardářek je s necelými třemi miliardami dolarů nejbohatší žena Hongkongu a zřejmě i Asie Nina Wangová. Ta si doslova libuje, když je v centru zájmu médií. Ostatně i proto zřejmě nosí i ve svých pětašedesáti letech dlouhé culíky a extravagantní oblečení včetně minisukní jako Pipi Punčochatá.



Nina Wangová zdědila miliardy, když v roce 1990 zemřel její manžel, hongkongský realitní magnát. Respektive ne zemřel, ale zmizel. Obětí únosu se stal již jednou předtím, za 17 milionů dolarů se ale dostal na svobodu. Podruhé nestačilo únoscům ani 37 milionů. Jeho tělo se nikdy nenašlo.



Podle první závěti si měla Nina majetek rozdělit s otcem manžela, pak ale byla závěť kvůli její údajné nevěře změněna a všechno měl získat její tchán. Po zmizení manžela pak Wangová přišla se třetí, ručně psanou závětí, podle níž vše připadne jí. Na konci loňského roku po letech obstrukcí ze strany Niny Wangové soud na žádost jejího tchána prohlásil jejího bývalého manžela za mrtvého a navíc označil poslední závěť za podvrh. Nina by tak měla majetek vrátit.



Jenže těch několik let jí stačilo, aby rozjela další obchody a prokázala, že je sama dobrá podnikatelka. Kromě realitního impéria po manželovi má podíl v druhé největší rejdařské firmě na Tchaj-wanu, v amerických farmaceutických společnostech, nové aktivity rozjela i v Číně. A tak i když teď zřejmě o část majetku přijde, zůstane jí stále tolik, že se mezi miliardářkami udrží.



Mezi světové miliardářky se vloni poprvé prosadila také žena černé pleti. Americká celebrita a mediální hvězda Oprah Winfreyová, která nechybí snad v žádné televizní show, již svými aktivitami vydělala miliardu dolarů. A šestatřicítku těch šťastlivkyň tak uzavírá.



Platy ženských celebrit Jméno Obor roční výdělek (v mil. USD) Oprah Winfreyová mediální hvězda 180,0

J. K. Rowlingová spisovatelka 131,4

Mary Higgins Clarková spisovatelka 41,3

Nora Robertsová spisovatelka 37,2

Jennifer Annistonová herečka 35,0

Lisa Kudrowová herečka 35,0

Cher zpěvačka 33,1

Courtney Coxová herečka 32,0

Julia Robertsová herečka 30,0

Jennifer Lopezová zpěvačka 29,0

Celine Dionová zpěvačka 28,0

Nicole Kidmanová herečka 27,0