Nejvíc přitahují sestřičky a hasiči

Advokáti, letušky, policisté a lékaři, ti všichni mají podle mínění lidí sexuálně přitažlivé zaměstnání. Na vrcholu tohoto žebříčku jsou ale zcelajasně sestřičky, to podle mužů, a hasiči, to zase podle žen. Muže v uniformách miluje 41 procent žen.Profesor Robert Edelman z britské psychologické společnosti k tomu podotýká: "Anketa sexuálně nejpřitažlivějších zaměstnání naznačuje, že u obou pohlaví přežívají určité stereotypy, tedy to, že pro muže jsou předmětem fantazie sestřičky a pro ženy zase hasiči.""Typické je, že muži dávají přednost ženám v uniformách, které se ocitají v méně asertivní roli, jako jsou například sestřičky a hostesky. Zdravotní sestry zaujaly na žebříčku přitažlivosti první místo s 26 procenty, za nimi jsou letušky (20 procent), lékařky (13 procent) a advokátky (13 procent).Ženy zase daly nejvíce hlasů hasičům (48 procent) a policistům (24 procenta). Jen deset procent žen hodnotí jako nejoblíbenější mužskou profesi osobního trenéra v tělocvičně a 13 procent zase dává přednost ředitelům finančních institucí, kde jeláká kombinace obleku a peněz.