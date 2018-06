Nejvíc pijí Francouzi, v kouření vedou Řekové

StatistikaZdá se, že přísloví Pije jako Dán už neplatí. Nejvíce ze skleničky si dnes přihýbají Francouzi. Průměrný Francouz vypije za rok o celé dva litry alkoholu víc než Dán. Ještě větší spotřebu lihovin než Francie vykazuje Evropskému statistickému úřadu Lucembursko, značnou část lahví nakoupených ve velkovévodství však vypijí obyvatelé sousedních zemích. Češi na tom nejsou se spotřebou alkoholu nejhůř, pijí méně, než je evropský průměr. Horší je to s kouřením. Víc než Češi kouří v Evropě jen Řekové, kteří si za rok zapálí téměř dvakrát tolik cigaret co průměrný Evropan a pětkrát víc než Nor. O Skandinávcích se rozhodně nedá říct, že by patřili mezi evropské zhýralce. Alkoholu a cigaret si dopřávají jen střídmě. Představu o zdravém životním stylu severských národů narušují jen Dánové, kteří se ve spotřebě alkoholu drží na předním místě a v kouření někde uprostřed, a náruživí kuřáci Islanďané.