Nejvíc mi bylo líto prostituta, říká Petr Šiška z pořadu Nic než pravda

Čtenáři se často pozastavovali nad otázkami, které v pořadu padají, ale také nad tím, kde moderátor bere odvahu tyto otázky vůbec pokládat.

"Soutěžící předem podepisuje souhlas, že v této hře má poslední slovo detektor. Jde do hry dobrovolně a mým úkolem je opravdu mimo jiné jakoukoliv špatnost, byť minimální, nějakým způsobem odsoudit. Někdy se to povede lépe a jindy hůř. Ale v neposlední řadě mějte sále na paměti, že je to jen a jen hra," napsal v jedné z odpovědí Petr Šiška.

Čtenářku Jitku také zajímalo, jak je na tom moderátor Šiška s vánočními dárky a co případně nakoupil. "K dárkům jsem se ještě nedostal, ale stihl jsem už dnes koupit kvalitní hemenex a kávu pro kámoše," svěřil se.