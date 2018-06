Nejvíc mě děsí pády, říká kaskadérka

Už jste se nějaké akce bála tak, že se vám do ní nechtělo?

Ale ano. Nedávno jsem měla v jednom historickém filmu skákat z dvanácti metrů do airbagu.

Taky se mi stalo, že jsem měla hořící paruku a v ní hrála krátkou scénu. Hodně lidí tvrdí, že oheň na place je nebezpečná věc. Ale když se akce pečlivě připraví, nehrozí žádný malér. Musí tam být člověk, který na jediné znamení ve vteřině zareaguje a oheň uhasí.

Ale i člověk může selhat...

Může. Ale já osobně jsem slyšela jen o případu, kdy selhal materiál. Kaskadér pracuje s důvěrou. V lidi kolem sebe i v materiál. Jen v řídkých případech se stává, že něco selže. Opravdu výjimečně. Pak je dobré vědět, že na místě je sehraná parta, která je schopna vaši bezpečnost okamžitě jistit.

Jak taková scéna s hořlavou hlavou vypadá?

Kamila Zenkerová



Narodila se 26. ledna 1978.

Ve čtrnácti letech jí na základní škole zkušený kaskadér nabídl, aby chodila na kaskadérské tréninky. Začalo ji to bavit.

Působí v agentuře filmových kaskadérů Tomsa - Lahoda. Účinkovala mimo jiné ve filmech Samotáři (dublérka Labiny Mitevské ve scéně na zábradlí mostu) či Pramen života (dubl za Moniku Hilmerovou při pádu pod led na rybníce a vysklení dveří). Do zahraničních projektů si ji vybrali například pro akce v Blade, Black Sheep, Příběh rytíře, From Hell, Červený bedrník, Život Mariany, Duna. Zahrála si i v reklamě na hašlerky.

Je vdaná, bezdětná.

No, nagelujete si vlasy namokro, pak dostanete nehořlavou kuklu, taky namočenou v gelu, přes to paruku. Všechno další si také namočíte – oči, uši, bradu, nos – v mém případě pak ještě krk a záda, protože jsem na sobě měla takový zvláštní kožený obleček s výstřihem vzadu. Pak vám zapálí vlasy a vy hoříte. Zaskakovala jsem tehdy za herečku v hlavní roli, která tančí před diváky, skončí vleže na pódiu, přijde k ní nějaký host a z rozmaru jí zapalovačem zapálí vlasy. Pak měl přijít komparzista, hodit mi na hlavu deku a oheň uhasit. Jak tu deku házel, srazil mi do obličeje i pramen hořících vlasů. Chvíli to gel tlumil, ale pak už jsem cítila pěkný žár. Vytáhla jsem ruku zpod pláště a snažila se vlasy odsunout. Přiskočil kolega a hned to uhasil.

Které scény patří obecně k nejnebezpečnějším?

Takové, které obvykle na první pohled vůbec zrádně nevypadají, ale musí se dlouho připravovat, než se jede naostro. Nebo davovky. Mohou se zdát neškodné, ale pak třeba narazíte na nečekaný pohyb komparzu, a je problém.

Komparz - najatý pasivní dav?

Právě. Ono se třeba řekne předem - hele, komparz bude tady, nebude se kaskadérům do akce motat. Jenže pak se nakonec stejně přimotá. My jsme naštvaní, že akce je zkažená, a navíc se bojíme, abychom někomu neublížili.

Jaké akce vlastně taková kaskadérka běžně absolvuje?

Jsou buď davovky, čili akce v komparzu, nebo dubl, kdy zastupujete za konkrétní herečku v nebezpečné scéně. Nebo občas děláme jakési garde herci, který provádí náročnou akci, a v podstatě jen hlídáme, aby měl kolem sebe prostor.

Vystupujete také v Příběhu rytíře, který nedávno vstoupil do kin...

To byla klasická davovka. Nějaký šlechtic jede na koni a rozhazuje kolem sebe do davu peníze. A chudina se může ušlapat. Měli jsme za úkol drobné herecké akce v tom největším návalu a presu. Nebylo to nijak obtížné, běžná třídenní práce.

Máte nějakou noční můru, akci, která vás straší?

To nemůžu prozradit...

Ale můžete. Já to na vás šéfovi nepovím.

Asi mě nejvíc děsí ty pády z oken a výšky. V tom se necítím v kramflecích. Ale jiné věci mi nevadí.

Jak sháníte kaskadérské pomůcky?

Obcházíme sportovní prodejny a hledáme. Když sháníme chrániče na kolena nebo bokovky, jdeme do obchodu pro hokejisty, když potřebujeme chránič na záda, vyrazíme do krámku motorkářů. Musíme kombinovat různé obchody, což bývá docela veselé.

Když dáte všechno dohromady, to si to pak asi hlídáte, že?

Všichni naši kaskadéři si výbavičku zatraceně dobře hlídají. Mně třeba jednou všechny chrániče ukradli z auta. Ani mě tolik nemrzelo, že mi vylomili zámek a sebrali rádio. Zato taška s celým mým živobytím – to byla rána! Druhý den jsem měla jít na plac... Všechno jsem narychlo kupovala znovu.

Takže dneska vám výbavu hlídá v autě přinejmenším kobra, ne?

Od té doby si svou tašku nosím, kamkoli se hnu.

To musí být trochu nepraktické...

Co se dá dělat. Když ji vezu zrovna v autě a musím někam odejít, jde taška se mnou.

Zvláštní – třiadvacetiletá pohledná žena s sebou normálně tahá šminky, vy se dřete s taškou plnou chráničů.

Připouštím, že to není zcela obvyklé. Tuhle jsem se balila na dětský tábor, kde jsme chtěli s kolegy předvádět různé kousky, a samozřejmě jako první šla velká část mé výbavy. Teprve potom došlo na obyčejné věci, oblečení a tak, a ve finále jsem zjistila, že se mi do báglu už nevejdou. Takže jsem cestovala jen s pár kousky šatstva.

Jasně. Na co taky oblečení, když má člověk chrániče... Poslyšte, umíte vy vůbec být alespoň trochu marnivá?

Marnivá?

No, řekněme, jestli na sobě shledáváte taky nějakou typicky ženskou vlastnost?

A jéžiš. Ale jo. Mám ráda hezké věci, třeba oblékání, i když mně to asi nebudete věřit. Je ovšem pravda, že se oblékám sportovně. Občas se namaluju, prostě dokážu se semtam chovat žensky.

Potkala jste při natáčení nějaké herecké hvězdy?

Když se u nás točil film From Hell, seznámila jsem se s Johnny Deppem. Pohodovej, skvělej chlap! Při natáčení jsem si lehla na zem, nikdo tam z českého štábu nebyl, a najednou se nade mnou sklonil stín a povídá – jak se vám leží? Byl to právě Depp. Dostala jsem ze sebe jen uctivé – jo, dobře... Vyrazil mi dech.

Kdo na vás ještě zapůsobil?

Třeba Matt Damon. Příjemný hoch. Dokonce se mi podařilo nechtěně mu podrazit nohy. Ujela mně noha, jak jsme měli kamsi prchat a on nás rozrážet, a tak díky mně zalítl do dveří trochu rychleji. Zato já skončila ve vánočním stromečku. Říkala jsem si - průšvih, teď mě seřve... Ale on přišel a starostlivě se ptal, jestli jsem v pořádku. Prostě profík. Choval se perfektně a byl vděčný za normální přístup ostatních lidí k němu. Pár dní předtím ho totiž chytli turisti a vrhli se na něj.

Co by měla podle vás mít správná kaskadérka?

Určitě dělat dobře gymnastiku a zvládnout pořádný úder. Když se řekne dej mu ránu, tak ji prostě dát. S pořádnou vervou. To se pozná, když boxuje normální ženská a kdy kaskadérka. Musí zkrátka zvládnout základy takových těch bojových chvatů.

Potřebujete hodně cvičit a posilovat?

Někdy hodinu, někdy třeba tři čtyři. Nepracuju s činkami, protože ramena už mám dost silná, ale hodinku běžím na páse, na další hodinu jdu na kolo, pak trénuju kickbox.

Dokážete si představit, že budete se stejnou odvahou provádět svou práci, až budete mít děti?

Docela jo. Mám kolegyně, které jsou taky mámy, a zvládají to. To je věc zvyku a respektu celé rodiny.

Já být kaskadérkou, tak se bojím, že se dětem jednou zmrzačím.

To je věc zvyku. Většinou se přihodí jen drobná nepříjemnost. Třeba při natáčení From Hell mě kolega vtahoval ze země do kočáru. Jdu po ulici, vtom kolem jede vůz se spřežením, odkud se mě Jack Rozparovač snaží vtáhnout dovnitř. Měla jsem na sobě dobové šaty, a protože nejsem žádný drobeček, mé pozadí se díky nim ještě zvětšilo. Kolegovi se nedařilo mě do toho kočáru vtáhnout – až jsem skoro cítila zadní kolo kočáru na své noze. Říkám si, to snad ne, přece mě tady potupně nepřejede historický vůz... Z posledních sil jsem se vmáčkla dovnitř, kamarád za mnou surově narval moje nohy a zabouchl dveře. Vzápětí jsme řvali smíchy... I když štáb před monitorem prý trnul, jak to dopadne.

Zažíváte často takové chvíle?

Zrovna nedávno na Barrandově. Přijdu na plac, a šéf – tak půjdeme na to, bude tě přejíždět sanitka... Cože? vykulila jsem se. Neboj, to nic není, vyložená brnkačka. No dobře, říkám, tak teda brnkačka. Nejdřív jsme před tou sanitkou jen tak uskakovali. A v závěru říká kolega – vem si všechny chrániče, co máš, a jdeme. Podstatou takového výkonu je naskočit šikovně na auto, aby vás samo nadzvedlo a odhodilo stranou. Skutálela jsem se ze stráně, odnesla si jednu modřinu, a to bylo celé.

Když jde o konkrétní záskok za herce, je k tomu kromě akce samé potřeba alespoň trochu hereckého kumštu, ne?

Je. Určitě. Třeba v zahraničním seriálu Duna dubluju chůvu malého dítěte. Mám je bránit před vetřelci, odložit je a zápolit chvilku s nepřáteli. Nakonec mě i dítě zabijou. Bodli do mě kudlu s detailním záběrem na můj obličej, nějakou hereckou akci jsem musela zvládnout.

Nemrzí vás někdy, že většinou nejste na plátně vidět, že je vidět jen fyzický výkon?

Ne. Nechtěla bych být herečkou. Jsem radši neznámá tvář. Nikdo mě nezná, nikdo se za mnou na ulici neotáčí. To je výhoda.

Ale přesto – když třeba absolvujete nějakou nebezpečnou scénu, není vám líto, že vás diváci vnímají jen jako záskok?

Ani ne. Jde mi spíš o dobrý vnitřní pocit. Ostatně, já jsem někdy i v titulcích...