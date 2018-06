Největší zprávařský půvab má Voldánová, Borhyová ostrouhala

Rozhodujícími kritérii nebyl jen půvab vnější krásy známých moderátorek, ale také styl moderování. O konečných výsledcích ankety rozhodlo 9172 čtenářů iDNES.cz.

Výsledky Hlasování čtenářů iDNES.cz o nejpůvabnější zprávařku

První je tedy Jolana Voldánová (2423) , stříbro patří Světlaně Zárubové z Primy (1865) a třetí je druhá zástupkyně Kavčích hor Iveta Toušlová (1344), jež je v České televizi podepsána pod pořady Toulavá kamera či 13. komnata. Poslední je překvapivě Lucie Borhyová.

"Samozřejmě mě výsledek těší, zvlášť pokud čtenáři, respektive diváci hodnotili kombinaci televizního stylu a moderování. Každá pochvala od diváků je příjemná a do jisté míry i zavazující. I když nejrůznější ankety zrovna nemiluju a rozhodně nepřeceňuju, je to určitá zpětná vazba, nějaký vzkaz. Takže díky za něj," vzkazuje Jolana Voldánová, která rovněž odkryla módní zákulisí Událostí.



Jak moc můžete mluvit konkrétně při Událostech do toho, co si na sebe vezmete?

Já jsem většinou s výběrem od profesionálů velmi spokojená, takže nemám důvod jim do toho mluvit. Snad jen v případě, že mi nějaké sako nesedí nebo se v něm prostě necítím. A rozhodně není problém domluvit se na změně.



Je tým připravující výběr oblečení pro moderátory v ČT velký?

Ve zpravodajství jsou dvě stylistky, které řeší oblékání všech moderátorů. Tedy kombinují oblečení pro moderátorské páry, vybírají barvy, střihy i šperky.



Myslíte, že máte moderní modely nebo jsou kolegyně z komerčních televizí v tomhle směru odvážnější?

Upřímně, nevidím žádný zásadní rozdíl. Tak, jak se dynamicky vyvíjí zpravodajství a jak se zlepšují technické možnosti, jde s dobou i vizuální stránka, to je logické. Ale nezapomínejte, že jsme všechny zprávařky. A podle toho musíme vypadat. Odvážné střihy, trendové kombinace, trika a džíny si necháváme do civilu. Televizní zpravodajství vyžaduje přesnost, korektnost a objektivitu. Podle toho musíme vypadat, a tak sako, ať je z Primy, Novy nebo ČT, zůstane pořád sakem.

V jakém oblečení se cítíte vůbec nejlíp?

Mám ráda oblečení, které je hodně ženské. V mém šatníku tedy převládají šaty.