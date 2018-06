Největší životní úlet byly čtyři roky na drogách, přiznal Dan Bárta

"Jeden z největších úletů bylo čtyřleté období, kdy jsem řádil jako černá ruka s plným nosem nějaké parády," připomněl Dan Bárta dobu, kdy ho sláva spojená s účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar vytáhla až k drogové závislosti.

Dan Bárta tehdy propadl kokainu, kterému se přezdívá droga slavných a málokdo v showbyznysu ji nezkusil. Již v minulosti přiznal, že zvratem pro něj byl Silvestr 2000, kdy měl pocit trapnosti a rozhodl se zachránit rozpadající osobní vztahy i sám sebe.

Na účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar, který v divadle Spirála vidělo během 1288 repríz 850 tisíc diváků, vzpomíná i tak s láskou. "Chci si držet vizi toho, že jsme na koleni udělali inscenaci, která nastartovala celý muzikantský boom v České republice. Neskromně myslím, že se tomu žádná z dalších inscenací nepřiblížila," prohlásil Dan Bárta v rozhovoru pro show Těžkej Pokondr na Frekvenci 1 (více na webu rádia zde).

Do nového zpracování muzikálu v divadle Karlín už se ale nezapojil. Čtenářům iDNES.cz v on-line rozhovoru sdělil, že si na takový muzikál připadá starý (viz on-line rozhovor s Danem Bártou).

Na Frekvenci 1 své důvody rozvedl. "Nejzásadnějším důvodem bylo to, že jsem zpíval ve verzi první, druhé i té koncertní. Říkal jsem si, jak bych k té muzice mohl jinak interpretačně přistoupit. A zjistil jsem, že nemůžu. Už se mi nechce do toho divadla jít bez těch lidí, které jsem tam potkal. Chci si to nechat jako vzpomínku," prozradil Bárta.