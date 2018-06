Největší z cen je Oskar

I Petr Vachler, ředitel akademie a ten, kdo Českého lva "vymyslel", by si někdy přál být ve "své" anketě oceněn. "Určitě. Každé ocenění má nějaký smysl. Záleží potom na tom, jakou cenu má a kdo ji uděluje," říkáSamozřejmě že diváci jsou strašně fajn, ale jejich vkus nemusí být to nejcennější, co by mě asi potěšilo. Mnohem raději bych byl, kdybych byl oceněn těmi lidmi, se kterými souzním. Film je totiž určité umělecké dílo, v němž člověk vyjadřuje nějaké své pocity, své vyznání. Proto bych ho nerad tolik podřizoval diváckému vkusu.Ankety jsou určitým výrazem nostalgie a vzpomínek, kde se stále objevuje několik osobností, a nová jména nepřibývají. Proto zde chceme udělat odbornou televizní scénu, která bude mapovat jeden konkrétní rok a nabídne skutečně aktuální obraz toho daného období. A v tom je asi zakopaný pes. Proto připravujeme odborné hlasování, které má zatím pracovní název Výroční televizní ceny. Samozřejmě počítáme s tím, že Týtý bude pokračovat.Když se bavíme o filmu, asi bych byl velký lhář a podvodník a pokrytec, kdybych neřekl, že by to byl Oskar. To je ocenění, které má svou prestiž. Ale moc by mě mrzelo, kdyby tam hrálo svou roli něco, jako je lobbing.Lobbingem myslím to, že když se v Americe ujme filmu nějaká významná produkční společnost, tak ho prezentuje všem akademikům, aby měl snímek dobrou startovní pozici. To je umění producentů. A já bych byl strašně nerad, kdyby se říkalo: To je díky té a té společnosti, protože ona umí udělat filmu zázemí. Ale bez toho zázemí se neobejde žádné vítězství.Jednoznačně záleží na tom, kolik jim dám peněz, jak je uplatím. Už mám sepsané všechny účty všech akademiků, a hned jak dotočím film, tak se domluvím, kolik kdo potřebuje milionů na své konto. Nebo snad znáte jinou cestu?Někdy jsem strašně překvapený, který film zvítězí. V akademii jsou lidé, kteří už něco dokázali, už zastávají určitý trend. A pak k mému překvapení zvítězí film Trainspotting nebo Knoflíkáři. To je taková soda! A když se podívám na věkový průměr akademie, říkám si: Ne, to není možné - právě tento film! To mě ale utvrzuje v tom, že lidé v akademii jsou z mého pohledu více než erudovaní.Kromě mě už to moc lidí není. Ví to člověk, který je se mnou ve střižně, a ten, kdo hlasy sčítá. A sčítá je samozřejmě notář, který je vázán mlčením. Ale skutečně nikdy se nám nestalo, že by to někdo věděl dopředu. Pouze divácky nejúspěšnější film je znám, ale ten spadá tak trochu mezi ankety.Já bych srovnal dva případy jistou světově známou osobnost a jednoho člověka známého u nás. Když si Woody Allen odmítne převzít cenu, jde hrát do svého oblíbeného klubu jazz, zatímco Petr Zelenka kdysi doma sledoval televizní přenos Českého lva z obýváku. To je ten zásadní rozdíl. Souhlasím s Woody Allenem, že když k ceně nemá žádný vztah, projeví nezájem tím, že se zajímá o úplně jinou činnost. Ale myslím si, že od Petra Zelenky to byl jenom jakýsi momentální záchvěv, protože další rok už na Českých lvech byl.Neřekl bych, že je to nějak znehodnocuje. To je prostě fakt, který tady asi nikdo nezmění. Ale já si nemyslím, že ceny jako Oskar, ale i Český lev mohou být znehodnoceny nějakou anketou Anno. Doufám, že lidé, kteří v té branži pracují, si budou více vážit Českého lva než ocenění Týtý nebo nějakých jiných anket. Tady vědí, kdo konkrétně je oceňuje. Ale rozhodně nechci divácké ceny devalvovat. Pro lidi bývají informací, pokud o to stojí, že jsou stále oblíbení u publika.Já si myslím, že nikdo nikdy nemůže říci, že něco by být nemělo. Pokud by se nějaké ankety spojily nebo nějaká zanikla, určitě by někde vzniklo libovolné nové ocenění a někdo jiný by si znovu vydobyl svou prestiž.Petr Vachler vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve světě filmu se prosadil jako scénárista, režisér a producent. Autor Českého lva, Kinoboxu, pořadu o nezávislém a studentském filmu Prology a majitel firmy Vachler Art Company je zároveň výkonným ředitelem České filmové a televizní akademie, rozhodčího orgánu Českého lva. V současné době připravuje odborné Výroční televizní ceny a jako spolurežisér se podílí na třináctidílném dokumentu o stoleté historii českého filmu.