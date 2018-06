ANKETA: Vyberte největší sex symboly Hollywoodu

Marilyn Monroe. Paul Newman. George Clooney. Angelina Jolie. Tyto herečky a herce spojuje, že jsou fyzicky přitažliví, krásní a k tomu mají ještě něco navíc: lidé na ně fascinovaně zírají, ať dělají cokoliv, a ještě by se jich chtěli dotýkat. Tak nějak všude.

Samozřejmě bylo mnohem jednodušší stát se sex symbolem před desítkami let, kdy se chodilo do kin hromadně. Filmů nebylo zdaleka tolik jako dneska, diváci se také k hvězdám mnohem víc upínali. Navíc neexistovali paparazzi, kteří by tu ideální image postav z plátna narušovali neupravenými fotkami z dovolených nebo z běhání v parku. Díky tomu mohly vzniknout sex symboly, které přetrvaly až do současnosti. Příkladem je třeba Paul Newman. K vytvoření některých legend přispěla i tragická smrt, což platí o Marilyn Monroe a Jamesi Deanovi.

I takový Clark Gable, nezapomenutelný Rhett Buttler z hollywoodské klasiky Jih proti Severu, působil jako ctěný muž, i když ve skutečnosti byl velkým sukničkářem, pětkrát se rozvedl, pil, každou ženu podváděl a k tomu měl nemanželské dítě, aspoň jedno prokazatelně. A přesto, což se dnes zdá neuvěřitelné, nikdy se na něj neprovalil žádný skandál.

V dnešních časech, v éře sociálních sítí a internetu, to mají hvězdy daleko složitější; vzpomeňme například na veřejné odsouzení, kterého se kvůli nemanželskému dítěti dostalo Arnoldu Schwarzeneggerovi nebo Melu Gibsonovi. Jistou dobu museli přestat natáčet, protože by svá studia připravili o zisky.

