Nejúspěšnější Slovenka je Sisa

Sklovská byla jeho hlavním hostem. „Vážím si toho, že si mě vybrali za reprezentanta Slováků, kteří žijí v České republice. Mluvili jsme hlavně o tom, jak mě v Čechách přijali, na což vždy popravdě odpovídám, že úžasně,“ říká Sklovská, která prý snad poprvé v životě ráno v 7.20 naživo zpívala. Vybrala si skladbu Píseň trojdobá, kterou pro ni napsal Slovák Peter Breiner a českým textem opatřil Pavel Vrba.

Známého textaře spolu s dalšími českými přáteli také pozvala na narozeninovou párty. Vařila už tradičně halušky s brynzou a zelím. Právě tahle slovenská pochoutka se však postarala Sise o pořádný trapas. „Přišlo víc lidí, než jsem čekala a na všechny nezbylo. Něco podobného se mi stalo i loni. Navařila jsem halušky pro sto dvacet lidí z dvanácti kil mouky a bylo to málo,“ vypráví Sisa, která si libuje, že bydlí v domě s restaurací v přízemí a tak má po ruce prostor, kde pořádat tak velké sešlosti.

Mezi osmdesáti hosty byl i Ladislav Špaček s manželkou, který daroval Sise k narozeninám servis na kávu a zapékací mísu na její oblíbené špagety. „Ví, co mám ráda. Oba jsou to úžasní lidé a moji velcí fandové. Od té doby, co bydlím v Praze, chodí na všechny moje koncerty a nesmí chybět na žádné mé oslavě,“ říká.

Dárky rozbalovala několik hodin a samozřejmě s pravidelným rituálem. „Rozbalím dárek a zeptám se, od koho je. Dotyčný pak ke mně musí přijít a vypít panáka slivovice,“ líčí Sklovská, která dostala například uzené sele, třípatrový masový dort, další dřevěné sošky koček do své sbírky, bonsaj starý šest set let, auto na ovládání od kamarádů námořníků a od přítele Huberta Lišky parfém, oblečení a dvě velké sady krémů a odličovadel. „Vidí, co se tady každé ráno a večer před zrcadlem děje a tímhle dárkem rozhodně nic nezkazil. Pořídil přípravky těch nejlepších značek. Umí mi vybrat i oblečení a nejlíp si poradí, když je při tom úplně sám. Sice to nechápu a jsem z toho v šoku, ale je to tak,“ říká Sklovská.

V polovině listopadu ji čeká premiéra muzikálu Pokrevní bratři, ve které hraje hlavní roli a v polovině prosince velká hudební show na Žofíně s kapelou Diabolske husle a hosty Peterem Dvorským a Pavlem Kožíškem.