Nejtlustší muž světa zhubl po operaci 127 kilo a zamiloval se

Pro Paula Masona byla operace, při níž mu lékaři zmenšili žaludek, záchranou života. Před ní vážil neuvěřitelných 445 kilogramů a osm let nevstal z postele.

Rok po operaci už se může projíždět kolem svého domova v Suffolku. Zatím ještě na kolečkovém křesle, ale po tolika letech v posteli je to pro Masona jako zázrak.

"Vše, co teď chci, je začít znovu chodit a žít jako normální lidská bytost. Mám druhou šanci a nehodlám ji promarnit," řekl Mason.

Do jeho života navíc po dvaceti letech vstoupila žena a Paul Mason doufá, že s ní prožije opravdovou lásku. "Je tu úžasná dáma, která ani neví, jak je výjimečná. Pomohla mi v dobrém i zlém. Nechci ji jmenovat, protože je stydlivá. Má taky poruchu příjmu potravy a má syna, kterému já chci být dobrým příkladem," řekl Mason deníku The Sun.

Nejtlustší muž světa touží po lásce, i když právě citové zklamání odstartovalo před lety jeho závislost na jídle. "Stalo se to, když mi bylo 21 let. Dalo by se říct, že jsem se jídlem snažil zaplnit tu díru v srdci. Ona byla jiná než ostatní ženy. Bylo jí 39, byla o hodně starší než já. Pořád mě bolí, když o tom mluvím," prozradil Mason.

"Myslel jsem, že je to navždy. Když mi bylo 26, našla si jiného a zasnoubila se. Pak mi zemřel otec a zdraví mé matky se zhoršovalo, skončila na kolečkovém křesle. Staral jsem se o ni. Nemohl jsem se s tím vyrovnat, ale nemohl jsem to přiznat," svěřil se nejtlustší muž světa. "Proto jsem se vrhl na jídlo. Chtěl jsem jen nějaké potěšení. Nedostal jsem ho od ženy, kterou jsem miloval, ani od rodiny, tak jsem ho našel v jídle," dodal.

Jídlo pak ovládlo jeho svět. Skoro nespal, jedl i v noci. Denně do sebe dostal 20 tisíc kalorií.

Nakonec zůstal upoután na lůžku, staralo se o něj sedm pečovatelů. Teď po operaci věří, že z něj znovu bude normální muž a plánuje objíždět britské školy, aby ukázal dětem, jak mohou skončit špatné stravovací návyky.