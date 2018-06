Nejtlustší muž světa zhubl o polovinu, lidé se mu ale pořád posmívají

Brit vážil téměř půl tuny a denně zkonzumoval jídlo o 20 tisících kaloriích, tedy desetinásobek doporučeného množství. Do jeho domu muselo být denně doručeno jídlo a čokoláda v přepočtu za 2 200 korun. Nejčastěji konzumoval porce pečených brambor a ryb, čínské jídlo a kebab.

"Nemáte ponětí o čase, měsíce se slijí dohromady. Roky jsem se nevyspal, protože jsem pořád jedl. Myslel jsem jedině na to, jak se rychle dostat k jídlu," řekl Mason.

"Musel jsem mít u postele zásoby – čokoládu, brambůrky, párky. Dostal jsme se do stadia závislosti. Jedl jsem 24 hodin denně. Nemáte pocit sytosti, ani hladu," popsal svůj stav.

Paul Mason byl nejtlustším mužem světa.

Už ve škole se mu vysmívali, ale kvůli výšce. V dětství rychle dorostl do 180 centimetrů. Rozchod s přítelkyní v polovině 80. let skončil infarktem. Jídlo v jejich rodině hrálo vždy důležitou úlohu. On sám se k němu utíkal pro útěchu.

"Když jsem byl malý, trval otec na tom, abych dojedl vše, co bylo na talíři. Říkal 'nepracuji celé hodiny proto, abys ty nedojídal'. Měli jsme velké porce a vždy jsme závodili, kdo dojí první," vzpomíná.

V dospívání stále tloustl a než oslavil třicáté narozeniny, vážil už 158 kilogramů. Po roce 2000 ale jeho váha vyskočila z 250 na 450 kilogramů. Začátkem roku 2010 prodělal operaci žaludku. Shodil po ní přes 250 kilogramů, změnil jídelníček a začal se víc pohybovat (více zde).

Nejtlustší muž světa Paul Mason zhubl.

Lidé se mu ale stále posmívají. To mu moc nevadí, protože prý nechápou, že se nepřejídal proto, aby se z něj stal nejtěžší muž světa. Těm, kdo chtějí poslouchat, vysvětluje, že je nemocen.

Jeho boj ještě neskončil. I když teď váží kolem 190 kilogramů, zůstalo mu na těle množství přebytečné kůže. Musí se odstranit operativně. Než ho ale lékaři vezmou na další operaci, chtějí, aby shodil ještě víc a udržel váhu stabilní. Mason se chce dostat na 107 kilogramů, ale bez operativního zákroku to prý není snadné.